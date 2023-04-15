بورنموث يخطف فوزًا ثمينًا أمام توتنهام بثلاثية

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خطف الفريق الكروي الأول بنادي بورنموث فوزًا ثمينًا أمام مضيفه توتنهام هوتسبير بنتيجة 3-2 وذلك ضمن مباريات الجولة الـ31 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2022/2023.
وكان الكوري الجنوبي هيونج مين سون أحرز هدف التقدم للسبيرز في الدقيقة الـ14، ليكون الهدف رقم 101 للاعب الكوري في الدوري الإنجليزي، ثم تعادل اللاعب ماتياس فينا لنادي بورنموث في الدقيقة الـ38.
وفي الشوط الثاني سجل اللاعب دومينيك سولانكي الهدف الثاني لفريق بورنموث في الدقيقة الـ52، ثم تعادل اللاعب الهولندي دانجوما للسبيرز في الدقيقة الـ89.
وفي الدقيقة الـ95، خطف اللاعب البوركيني دانجو واتارا الفوز لـ بورنموث بطريقة جميلة.
وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد بورنموث 33 نقطة في المركز الـ14 في ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد توتنهام عند 53 نقطة في المركز الخامس.