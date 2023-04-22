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ضمن منافسات الدوري الألماني

بوروسيا دورتموند يستغل خسارة البايرن ويخطف الصدارة

السبت ٢٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٣ مساءً
بوروسيا دورتموند يستغل خسارة البايرن ويخطف الصدارة
المواطن - فريق التحرير

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نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند في الفوز على نظيره آينتراخت فرانكفورت برباعية دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الألماني الممتاز.

فوز بوروسيا دورتموند

وبدأت مباراة بوروسيا دورتموند ضد آينتراخت فرانكفورت التي أُقيمت على ملعب “سيجنال إيدونا بارك” بشكل سريع، حيث نجح جود بيلينجهام في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 19 دقيقة.

جود بيلينجهام
بيلينجهام – المصدر @BlackYellow

وواصل لاعبو دورتموند السيطرة على اللعب، وسجل دونيايل مالين الهدف الثاني عند الدقيقة 24، قبل أن يحرز ماتس هوميلز الهدف الثالث عند الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بثلاثة أهداف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل أصحاب الأرض السيطرة، ونجح دونيايل مالين في تسجيل الهدف الرابع عند الدقيقة 66، وأهدر اللاعبين العديد من الفرص، لتنتهي المباراة بفوز بوروسيا دورتموند ضد آينتراخت فرانكفورت برباعية.

بوروسيا دورتموند
لاعبو دورتموند – المصدر @BlackYellow

صدارة الدوري الألماني

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند رصيده إلى 60 نقطة، ليخطف صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني الممتاز، بفارق نقطة عن بايرن ميونيخ الذي تراجع للمركز الثاني بعد خسارته ضد ماينز اليوم.

وتجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي آينتراخت فرانكفورت عند 42 نقطة، ليحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الألماني الممتاز.

بوروسيا دورتموند
لاعبو دورتموند – المصدر @BlackYellow
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