بوروسيا دورتموند يستغل خسارة البايرن ويخطف الصدارة

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نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند في الفوز على نظيره آينتراخت فرانكفورت برباعية دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الألماني الممتاز.
وبدأت مباراة بوروسيا دورتموند ضد آينتراخت فرانكفورت التي أُقيمت على ملعب “سيجنال إيدونا بارك” بشكل سريع، حيث نجح جود بيلينجهام في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 19 دقيقة.
وواصل لاعبو دورتموند السيطرة على اللعب، وسجل دونيايل مالين الهدف الثاني عند الدقيقة 24، قبل أن يحرز ماتس هوميلز الهدف الثالث عند الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بثلاثة أهداف دون رد.
ومع بداية الشوط الثاني، واصل أصحاب الأرض السيطرة، ونجح دونيايل مالين في تسجيل الهدف الرابع عند الدقيقة 66، وأهدر اللاعبين العديد من الفرص، لتنتهي المباراة بفوز بوروسيا دورتموند ضد آينتراخت فرانكفورت برباعية.
ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند رصيده إلى 60 نقطة، ليخطف صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني الممتاز، بفارق نقطة عن بايرن ميونيخ الذي تراجع للمركز الثاني بعد خسارته ضد ماينز اليوم.
وتجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي آينتراخت فرانكفورت عند 42 نقطة، ليحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الألماني الممتاز.