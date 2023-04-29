بوسكيتس حائر بسبب العرض السعودي

يُخيم الغموض على مستقبل النجم سيرجيو بوسكيتس مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، حيث ينتهي عقده في صيف عام 2023.

مفاوضات برشلونة مع بوسكيتس

وذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية، اليوم السبت: “المؤشرات تؤكد أن بوسكيتس يقترب من إعلان تجديد عقده مع برشلونة لموسم واحد، باستثناء حدوث مفاجأة في الأيام المقبلة”.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة طالب لاعبه بأن يرد على العرض الرسمي الذي حصل عليه منذ أسابيع بشأن التجديد، مطلع الشهر المقبل، ويتضمن حصوله على راتب منخفض، لكنه مشابه للعرض الذي حصل عليه من الدوري الأمريكي.

عرض سعودي قد يُعطل المفاوضات

وأضافت “سبورت”: “بوسكيتس طلب مهلة للتفكير، وقد حان الوقت لإبلاغ برشلونة بقراره النهائي، وهناك تفاؤل بموافقته رغم وجود عامل خارجي يمكن أن يغير كل شيء، وهو عرض من دوري روشن السعودي”.

ولفتت الصحيفة الإسبانية، إلى أن هناك اهتماماً سعودياً بالتعاقد مع بوسكيتس، لكنه لم يحصل على عرض رسمي بعد، ويترقب ممثلو اللاعب، وصول شيء ملموس في الأيام المقبلة.

وجاء في ختام تقرير الصحيفة: “وصول العرض السعودي في الأيام المقبلة غير مستبعد، كما أن سيرجيو ينوي الموافقة عليه، إذا كان مغريًا على المستوى المالي”.