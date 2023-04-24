بوغيل يمنح الوحدة التقدم ضد النصر بالشوط الأول

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة النصر ضد الوحدة، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك، بتقدم فرسان مكة بهدف دون رد.

تأخر النصر ضد الوحدة

وبدأت مباراة النصر ضد الوحدة المقامة على ملعب الأول بارك بشكل سريع، وسط ضغط كبير من العالمي، وهدد أندرسون تاليسكا برأسية عند الدقيقة السادسة، إلا أنها مرت أعلى العارضة.

وانطلق النصر بهجمة سريعة، وتلقى كريستيانو رونالدو عرضية مميزة من الجانب الأيسر، قابلها بتسديدة قوية، إلا أن حارس المرمى منير محمدي تألق وتصدى لها بشكل رائع عند الدقيقة 11.

واستمرت المحاولات، قبل أن ينجح الوحدة في هز الشباك بتسديدة من داخل منطقة الجزاء عن طريق جون دافيد بوغيل عند الدقيقة 23، لتشتعل المباراة، حيث ضغط النصر بقوة، لتسجيل التعادل، فيما لجأ فرسان مكة لتكتل الدفاعي.

محاولات مستمرة

واعتمد العالمي على اختراقات وتسديدات رونالدو وتاليسكا، وكاد الأخير أن يهز الشباك برأسية عند الدقيقة 38، ولكنه لم يلحق بالكرة، ولعب عبدالرحمن غريب عرضية من كرة ثابتة، ولكن الدفاع أبعدها عند الدقيقة 40.

وواصل لاعبو العالمي الضغط بقوة، لتسجيل التعادل في الدقائق المتبقية، ومرر ألفارو كرة مميزة، سددها علي الحسن، ولكن مرت بجوار المرمى عند الدقيقة 44، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتأخر النصر ضد الوحدة بهدف نظيف.

ومن المقرر أن يُلاقي الفائز من مباراة النصر ضد الوحدة اليوم في نهائي كأس الملك، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بعدما نجح في الفوز على الاتحاد بالأمس بهدف دون رد، في المواجهة التي امتدت إلى الأشواط الإضافية.