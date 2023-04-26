بولندا تصادر أموال سفارة موسكو لديها

كشف سفير روسيا في وارسو، سيرغي أندرييف، أن مكتب المدعي العام البولندي صادر أموال السفارة والبعثة التجارية الروسية بعد تجميدها في بنك Santander، الذي أوقف تعاونه مع الجانب الروسي.

انتهاك صارخ

وتابع أندرييف: “تلقينا إخطارًا من مكتب المدعي العام بأن الأموال تم تحويلها إلى حسابات مكتب المدعي العام، وهي مبالغ لا يستهان بها” بالدولار الأمريكي والزلوتي البولندي، وفقًا لوكالة نوفوستي.

ووصف السفير أندرييف ما جرى بأنه انتهاك صارخ لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

غسيل الأموال

من المعروف أنه في وقت سابق، جمّد الجانب البولندي حسابات السفارة الروسية؛ بزعم الاشتباه في إمكانية استخدامها في غسيل الأموال أو الإرهاب.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين، أصدر مؤخرًا مرسومًا يضع أصول وأموال الدول غير الصديقة في روسيا تحت تصرف الهيئة الفدرالية الروسية لأملاك الدولة، استباقًا لاستيلاء هذه الدول على أصول روسيا لديها.