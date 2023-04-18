Icon

وزير الخارجية يصل إلى دمشق Icon مشاهد لمياه الأمطار تغرق شوارع عفيف Icon تحذير: عواصف وأمطار على مكة المكرمة حتى الـ 10 مساءً Icon الأمم المتحدة: مقتل 185 شخصًا في اشتباكات السودان Icon الملك تشارلز يختار طبقًا فرنسيًا شهيرًا لحفل التتويج Icon بيئة مكة تجهّز مسالخها لموسم عيد الفطر المبارك Icon محمد صلاح يتفوق على أساطير ليفربول ومان يونايتد بعد ثنائيته في ليدز Icon توضيح من حساب المواطن حول دراسة الأهلية Icon العثور على مفقود محمية الطبيق بصحة جيدة Icon شركة أمريكية تستعد للبناء على سطح القمر  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

بيئة مكة تجهّز مسالخها لموسم عيد الفطر المبارك

الثلاثاء ١٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠١ مساءً
بيئة مكة تجهّز مسالخها لموسم عيد الفطر المبارك
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

جهّزت إدارة الأسواق والمسالخ بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة مسالخها لاستقبال المواطنين والمقيمين خلال أيام عيد الفطر المبارك، وفق برامج وخدمات تهدف إلى التيسير عليهم في تسلُّم وتسليم الذبائح.

 

وأوضح مدير إدارة الأسواق والمسالخ بفرع منطقة مكة المكرّمة المهندس جمعان بن علي الزهراني، أنه سيتم استقبال الأنعام في المسالخ من الساعة الخامسة صباح يوم العيد، حيث عملت الوزارة على تنفيذ خطتها للموسم من وجود كادر العاملين في جميع المسالخ من أطباء ومساعدين بيطريين ومشرفين وجزارين وعمال نظافة استمراراً لتطبيق الإجراءات الحثيثة لاستقبال هذا الموسم من ناحية تكثيف الرقابة على مُشغلي المسالخ من قِبل لجان الإشراف التابعة للوزارة، كذلك تطوير وتنظيم عملية تسلُّم وتسليم الذبائح وترقيمها مع الأخذ في الحسبان تقليل وقت الانتظار إلى أدنى فترة ممكنة، إلى جانب تخصيص صالات خاصة للجمعيات والمتعهدين، واستمرار التأكد من عمليات الفحص السليم للمذبوحات قبل وبعد الذبح خدمةً للمواطن والمقيم.

الاستعداد لعيد الفطر

وأكّد “الزهراني”، أنه تم توزيع طاقم العمل في جميع المسالخ بالمنطقة وبالعاصمة المقدّسة حسب خطة موسم شهر رمضان المبارك وصولاً إلى أيام عيد الفطر المبارك، من تهيئة المسالخ بالشكل المناسب لمواكبة إعداد المعتمرين القادمين من داخل المملكة وخارجها وللشركات والمؤسسات العاملة في تأمين الإعاشة للاستفادة الكاملة من الخدمات المقدمة للمستفيدين.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مهندس ألماني عن الصناعة السعودية: دقة مخيفة 
السعودية اليوم

مهندس ألماني عن الصناعة السعودية: دقة مخيفة 

السعودية اليوم
دياز يستهدف الفوز السادس ضد الشباب
الرياضة

دياز يستهدف الفوز السادس ضد الشباب

الرياضة
استمرار الدراسة عن بعد غدًا في عسير ورجال ألمع
السعودية اليوم

استمرار الدراسة عن بعد غدًا في عسير...

السعودية اليوم
فشل التصويت في حجب الثقة عن الحكومة الفرنسية
العالم

فشل التصويت في حجب الثقة عن الحكومة...

العالم
حساب المواطن يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على الدفعة 65
السعودية اليوم

حساب المواطن يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على...

السعودية اليوم
لحظة تصاعد أعمدة الدخان من قاعدة مروي العسكرية في السودان
العالم

لحظة تصاعد أعمدة الدخان من قاعدة مروي...

العالم
تعليم جازان: الدراسة عبر منصة مدرستي اليوم
السعودية اليوم

تعليم جازان: الدراسة عبر منصة مدرستي اليوم

السعودية اليوم
بايدن يثير غضب الأمريكيين بسبب حديثه عن الآيس كريم
العالم

بايدن يثير غضب الأمريكيين بسبب حديثه عن...

العالم