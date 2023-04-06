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بيان صادم من كيليان مبابي لإدارة سان جيرمان!

الخميس ٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٦ مساءً
بيان صادم من كيليان مبابي لإدارة سان جيرمان!
المواطن - فريق التحرير

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أصدر نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، اليوم الخميس، بيانًا صادمًا لإدارة النادي.

بيان كيليان مبابي

ونشر كيليان مبابي عبر حسابه الرسمي على موقع “انستقرام”، بيانًا جاء فيه: “لقد تابعت للتو الفيديو الترويجي الذي نشره النادي استعدادًا للموسم الجديد 2023\ 2024”.

وأضاف مبابي، في بيانه قائلًا: “لم يتم إبلاغي في أي وقت بمحتوى المقابلة مع الشخص الذي تحاور معي، لقد بدت وكأنها مقابلة أساسية خلال حدث ترويجي”.

كيليان مبابي
مبابي – المصدر @PSG_arab

وواصل كيليان مبابي، قائلًا “لا أتفق مع سياق الفيديو المنشور، ولهذا السبب أنا أقاتل من أجل حقوق الصور الفردية.. باريس سان جيرمان ناد كبير، وعائلة كبيرة، لكنه بالتأكيد ليس كيليان سان جيرمان”.

وكان مبابي صاحب الـ24 عامًا، قد ظهر بمفرده في مقطع فيديو ترويجي بمناسبة البدء في بيع التذاكر الموسمية للجماهير، الأمر الذي أثار انتباه وسائل الإعلام الفرنسية.

كيليان مبابي
مبابي – المصدر @PSG_arab

غموض مستقبل اللاعب

وينتهي تعاقد مبابي، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان في صيف عام 2025، حيث يبقى الموسم الأخير في التعاقد معلقًا بناء على رغبة اللاعب، وأثيرت حالة من الجدل بشأن مستقبله وسط اهتمام ريال مدريد بضمه.

كيليان مبابي
مبابي – المصدر @PSG_arab
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