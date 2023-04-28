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ستساهم هذه المرحلة الدبلوماسية الأولية في وقف دائم للأعمال العدائية

بيان مشترك للآلية الثلاثية والدول الرباعية بشأن تمديد وقف إطلاق النار في السودان

الجمعة ٢٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٢ صباحاً
بيان مشترك للآلية الثلاثية والدول الرباعية بشأن تمديد وقف إطلاق النار في السودان
المواطن - واس

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صدر بيان مشترك للآلية الثلاثية (الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية والأمم المتحدة) ودول الرباعية (المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية) فيما يلي نصه:

ترحيب واسع

يرحب أعضاء الآلية الثلاثية (الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية والأمم المتحدة) والرباعية (المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية) بالإعلان الصادر عن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بتمديد وقف إطلاق النار الحالي لمدة 72 ساعة إضافية، وتدعو إلى تنفيذه بالكامل.

وقف الأعمال العدائية

كما نرحب باستعدادهم بالانخراط في حوارٍ من أجل التوصل إلى وقف دائم للأعمال العدائية وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. ستساهم هذه المرحلة الدبلوماسية الأولية في وقف دائم للأعمال العدائية والترتيبات الإنسانية مما سيسهم في تطوير خطة لخفض التصعيد على النحو المبيّن في بيان الاتحاد الأفريقي الصادر في 20 أبريل. والذي أقرته جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والترويكا والشركاء الآخرين.

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