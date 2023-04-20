بيب غوارديولا يتوعد ريال مدريد

وجه المدرب الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، رسالة تهديد إلى ريال مدريد الإسباني، وذلك قبل مواجهته في مباراتي دور نصف النهائي لـ بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتحدث غوارديولا بعد إقصاء بايرن ميونخ من البطولة قائلًا: “يجب أن نهزم ريال مدريد في حال أردنا الفوز بدوري أبطال أوروبا”.

تعليق بيب غوارديولا

وأضاف مدرب مان سيتي: “لم نكن أفضل من بايرن ميونخ وأرى أنه لم يتوقع أي شخص أننا سنهزم البايرن بنتيجة 4/ 1 في مجموع المباراتين”.

وكان الشوط الأول شهد إهدار النرويجي إيرلينج هالاند ركلة جزاء لمان سيتي في الدقيقة الـ37 وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني تقدم هالاند بالهدف الأول للسيتي في الدقيقة الـ58 بعد خطأ قاتل من مدافع البايرن، الفرنسي أوباميكانو.

وحاول بايرن ميونخ بعدها العودة في المباراة حيث تحصل على ركلة جزاء سجلها اللاعب الألماني جوشوا كيميش في الدقيقة الـ83.

وكان لقاء الذهاب انتهى بفوز مان سيتي بثلاثية دون رد وبعد التعادل بهدف لكل فريق، تأهل مانشستر سيتي لنصف النهائي لمواجهة ريال مدريد الإسباني.

وجاء تشكيل البايرن لمباراة الإياب أمس مكونًا من: “يان سومر في حراسة المرمى، أوباميكانو، دي ليخت، بافارد، كيميش، جورتسيكا، ليروى ساني، كومان، تشوبوموتينج، كانسيلو، موسيالا”.

أما تشكيل مانشستر سيتي فجاء مكونًا من: “إيدرسون في حراسة المرمى، ستونز، أكانجي، دياز، أكي، رودريجو، دي بروين، جوندوجان، بيرناردو سيلفا، جريليش، هالاند”.