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بيدرو إيمانويل يستهدف الفوز الثالث ضد الهلال

السبت ١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٩ مساءً
بيدرو إيمانويل يستهدف الفوز الثالث ضد الهلال
المواطن - فريق التحرير

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يسعى المدير الفني البرتغالي بيدرو إيمانويل، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج لتحقيق الفوز على الهلال، والتقدم في جدول ترتيب دوري روشن السعودي.

الخليج ضيفًا على الهلال اليوم

ويحل الخليج ضيفًا على الهلال، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، عند الساعة العاشرة مساء اليوم السبت، في المواجهة المؤجلة من الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر spl

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 39 نقطة من 19 لقاء، فيما يقع الخليج في المركز الـ14 برصيد 17 نقطة.

الخليج
لاعبو الخليج – المصدر @Khaleejclub

بيدرو إيمانويل يسعى للفوز

وتُعد مباراة الهلال ضد الخليج اليوم هي السادسة للمدرب بيدرو إيمانويل أمام الزعيم في جميع البطولات، ونجح في تحقيق نتائج مميزة، حيث فاز مرتين، وتعادل مرة، وخسر مباراتين، آخرها لقاء الدور الأول هذا الموسم.

وقاد بيدرو إيمانويل، التعاون للفوز مرتين أمام الهلال في أقل من أسبوع، حيث أطاح به من نصف نهائي كأس الملك بنتيجة 5\0 في موسم 2018\ 2019، ثم كرر فوزه بهدفين نظيفين، وانتهت أول مواجهة بينهما بالتعادل بنتيجة 2\2.

بيدرو إيمانويل
بيدرو
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