بيدرو يسجل الهدف الأول لـ العدالة بعد مرور 20 ثانية

تمكن اللاعب بيدرو يوجينيو من إحراز الهدف الأول لفريق العدالة في شباك نادي التعاون وذلك بعد مرور 20 ثانية من بداية المباراة بين الفريقين في الجولة الـ24 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

📊 بيدرو يوجينيو لاعب #العدالة يسطر اسمه ضمن أسرع اللاعبين تسجيلًا في الدقائق الأولى ٢٠ ثانية فقط🤯#العدالة_التعاون | #SSC pic.twitter.com/QkhE6R5UlY — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 27, 2023

وتلقى اللاعب تمريرة طولية حيث انفرد بها وصولًا إلى مرمى حارس التعاون ليسجل الهدف الأول في الثانية العشرين من بداية المباراة، ويُصبح ضمن أسرع الأهداف التي سُجلت في الدقائق الأولى من بطولة دوري روشن.