بيراميدز يتجنب المواجهات العربية بكأس الكونفدرالية

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يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز المصري، لمواصلة التألق والظهور بشكل مميز في ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.
ولعب بيراميدز ضد فيوتشر بالأمس على ملعب الدفاع الجوي في مواجهة مصرية خالصة، ونجح الأول في تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف، سجلهما علي جبر وعبدالله السعيد، وأحرز أحمد عاطف هدف فريقه الوحيد.
ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز رصيده إلى 11 نقطة، ليحسم التأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس الكونفدرالية مع الجيش الملكي المغربي المتصدر، وودع فيوتشر البطولة، بعدما تجمد رصيده عند 10 نقاط.
وأسفرت مرحلة المجموعات عن تأهل 8 فرق إلى الدور ربع النهائي، على أن تُقام مراسم القرعة، مساء يوم الأربعاء المقبل، في مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، في العاصمة القاهرة.
وتأهل كل من؛ ماورمو جالانتس الجنوب إفريقي ووصيفه اتحاد العاصمة الجزائري عن المجموعة الأولى، أسيك الإيفوري ووصيفه ريفرز يونايتد النيجيري من المجموعة الثانية، يانج أفريكانز التنزاني ووصيف الاتحاد المنستيري عن المجموعة الرابعة، بجانب الجيش الملكي والفريق المصري.
وتجنب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، المواجهات العربية في هذا الدور بعد تأهله كوصيف، فيما قد تشهد القرعة مباراة عربية بين الجيش الملكي مع اتحاد العاصمة الجزائري أو الاتحاد المنستيري التونسي.