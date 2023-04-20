بيرناردو سيلفا: مانشستر سيتي قادر على إقصاء ريال مدريد

أوضح اللاعب البرتغالي بيرناردو سيلفا، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، أن فريقه قادر على إقصاء نادي ريال مدريد الإسباني من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسيلعب مان سيتي ضد الريال في الذهاب في إسبانيا يوم 9 مايو المقبل، أما مباراة العودة تقام يوم 17 مايو في ملعب الاتحاد في إنجلترا.

إقصاء الريال !

وقال بيرناردو سيلفا بعد إقصاء السيتي لنادي بايرن ميونخ الألماني: “قادرون على الفوز على ريال مدريد في أرضه وأرى أن السيتي فرصه أكبر في الوصول للنهائي، وعندما تواجه الفرق الكبرى، عليك أن تعرف كيف تدافع والأمر لا يتعلق فقط بالهجوم”.

وأضاف سيلفا: “تعلمنا من أخطائنا في السابق، ولدينا لاعب مميز مثل إيرلينج هالاند قادر على إحراز الأهداف في أي وقت”.

مانشستر سيتي واجه الريال الموسم الماضي

وكان مان سيتي سبق له مواجهة ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2021/ 2022، حيث فاز السيتي ذهابًا في إنجلترا برباعية مقابل 3 أهداف، وفي لقاء الإياب فاز ريال مدريد في إسبانيا بثلاثية مقابل هدف ليصعد الريال آنذاك لمواجهة ليفربول الإنجليزي في النهائي يوم 28 مايو الماضي.