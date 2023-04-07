بيروت ترفض أي تصعيد عسكري من أراضيها اليونيفيل تأمر موظفيها في جنوب لبنان باللجوء للملاجئ آخر تطورات التصعيد الإسرائيلي على الحدود مع لبنان وغزة الدوسري: سعدنا بتشريف الوزراء والمسؤولين بـ سحور الإعلام واتفقنا على إقامته سنويًّا تركي الضبعان: أبناء الأندية الأحق برئاستها نشر طائرة عسكرية كندية باليابان لدعم العقوبات على كوريا الشمالية القبض على شخص قاد مركبته بتهور وركب تجهيزات مشابهة للمركبات الأمنية بالرياض رئيس الطائي: 19 ريالًا كانت خزينة النادي عندما توليت المهمة وأقسمت بالرد بعد جملة نادي الجبلين ! السعودية تعيد البريق لـ جامع عقبة بن نافع والمدينة العتيقة المجاورة له قصة اعتزال تركي الضبعان كرة القدم بسبب والده
أعلن نجيب ميقاتي، رئيس حكومة تصريف الأعمال، مساء الخميس، رفض لبنان “أي تصعيد عسكري” من أراضيه، وذلك بعد ساعات من إعلان إسرائيل إطلاق 34 صاروخًا على الأقل من جنوب لبنان باتجاهها، متهمة مجموعات فلسطينية بالوقوف خلف ذلك.
ووفقًا للبيان، شدّد ميقاتي، عقب استقباله وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتّو، على “إدانة لبنان وشجبه عملية إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان”. موضحًا أن بلده “يرفض مطلقًا أي تصعيد عسكري ينطلق من أرضه، واستخدام الأراضي اللبنانية لتنفيذ عمليات تتسبب بزعزعة الاستقرار القائم”.
وأضاف ميقاتي، أن الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان “يكثفان تحقيقاتهما لكشف ملابسات العملية وتوقيف الفاعلين”، مجددًا تأكيد التزام بلاده بالقرار 1701، الذي تبناه مجلس الأمن عام 2006 ويؤكد على أهمية بسط سيطرة حكومة لبنان على جميع الأراضي اللبنانية.
ووصفت قوة يونيفيل الوضع الراهن بأنه “خطير للغاية”، وحضّت الجانبين على “ضبط النفس وتجنّب المزيد من التصعيد”.
وكانت إسرائيل قد أعلنت، في وقت سابق، أنّ أكثر من 30 صاروخًا أُطلقت عصر الخميس من جنوب لبنان باتّجاه أراضيها الشمالية، في قصف أوقع جريحًا وأضرارًا مادّية. وحمّلت المسؤولية لمجموعات فلسطينية.