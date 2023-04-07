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بعد إطلاق 34 صاروخًا من لبنان

بيروت ترفض أي تصعيد عسكري من أراضيها

الجمعة ٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢١ صباحاً
بيروت ترفض أي تصعيد عسكري من أراضيها
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نجيب ميقاتي، رئيس حكومة تصريف الأعمال، مساء الخميس، رفض لبنان “أي تصعيد عسكري” من أراضيه، وذلك بعد ساعات من إعلان إسرائيل إطلاق 34 صاروخًا على الأقل من جنوب لبنان باتجاهها، متهمة مجموعات فلسطينية بالوقوف خلف ذلك.

إدانة لبنان

ووفقًا للبيان، شدّد ميقاتي، عقب استقباله وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتّو، على “إدانة لبنان وشجبه عملية إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان”. موضحًا أن بلده “يرفض مطلقًا أي تصعيد عسكري ينطلق من أرضه، واستخدام الأراضي اللبنانية لتنفيذ عمليات تتسبب بزعزعة الاستقرار القائم”.

وأضاف ميقاتي، أن الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان “يكثفان تحقيقاتهما لكشف ملابسات العملية وتوقيف الفاعلين”، مجددًا تأكيد التزام بلاده بالقرار 1701، الذي تبناه مجلس الأمن عام 2006 ويؤكد على أهمية بسط سيطرة حكومة لبنان على جميع الأراضي اللبنانية.

خطير للغاية

ووصفت قوة يونيفيل الوضع الراهن بأنه “خطير للغاية”، وحضّت الجانبين على “ضبط النفس وتجنّب المزيد من التصعيد”.

وكانت إسرائيل قد أعلنت، في وقت سابق، أنّ أكثر من 30 صاروخًا أُطلقت عصر الخميس من جنوب لبنان باتّجاه أراضيها الشمالية، في قصف أوقع جريحًا وأضرارًا مادّية. وحمّلت المسؤولية لمجموعات فلسطينية.

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