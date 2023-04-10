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حملت اللوحة رقم P7 بمزاد دبي

بيع أغلى لوحة سيارة بالعالم بـ 55 مليون درهم

الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٥ صباحاً
بيع أغلى لوحة سيارة بالعالم بـ 55 مليون درهم
المواطن - فريق التحرير

شهد مزاد “أنبل رقم” الخيري في دبي بيع أغلى لوحة سيارة في العالم بمبلغ 55 مليون درهم (حوالي 15 مليون دولار)، محطمًا الرقم السابق 52.2 مليون درهم، حيث حملت اللوحة التي حطمت الرقم القياسي عدد “P7”.

ويهدف المزاد الذي أقيم يوم الجمعة، تدشين أكبر صندوق وقفي للإطعام في رمضان بشكل مستدام لدعم جهود حملة “وقف المليار وجبة” التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

أرقام مميزة للوحات

وعرض خلال المزاد، الذي نظمته مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بالتعاون مع “الإمارات للمزادات” وبدعم من هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مجموعة من الأرقام المميزة الخاصة بلوحات المركبات، كان أبرزها رقم اللوحة الفردي المميز P7 الذي حقق رقمًا قياسيًّا، بالإضافة إلى 10 أرقام ثنائية وهي AA1، AA22، AA80،O71،X36،W78،H31،Z37،J57،N41 فضلًا عن مجموعة من الأرقام المميزة الأخرى وهي Y900 Q22222،Y6666.

شخصيات مرموقة

وشارك في المزاد شخصيات مرموقة من مختلف الفعاليات الاقتصادية ومؤسسات العمل الخيري والنفع العام والخيرين الحريصين على دعم القضايا الإنسانية النبيلة كالتي تعمل عليها حملة “وقف المليار وجبة”، وبالتزامن مع شهر رمضان الكريم، شهر العطاء والتضامن الإنساني مع الفئات الضعيفة خاصة الأطفال واللاجئين والنازحين وضحايا الكوارث والأزمات.

أهداف إنسانية

ومن المقرر أن يساهم ريع مزاد “أنبل رقم” الخيري، الذي أقيم في فندق “فور سيزونز جميرا” بدبي في دعم الأهداف الإنسانية لحملة “وقف المليار وجبة” للمساهمة في توفير شبكة أمان غذائي للفئات الأقل حظًّا، وإرسال مليار رسالة أمل وتضامن من الإمارات إلى من هم في أشد الحاجة حول العالم، في وقت تزداد فيه حدة تحدي الجوع الذي يهدد أكثر من 828 مليون إنسان حول العالم.

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