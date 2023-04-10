بيع أغلى لوحة سيارة في العالم بـ 15 مليون دولار

شهد مزاد “أنبل رقم” الخيري في دبي بيع أغلى لوحة سيارة في العالم بمبلغ 55 مليون درهم ما يعادل 15 مليون دولار، محطمًا الرقم السابق 52.2 مليون درهم، وحملت اللوحة التي حطمت الرقم القياسي عدد “P7”.

Watch: A new record was set last night, as car number plate P7 sold for a whopping Dh55 million at an auction in Dubai https://t.co/9bLBrLKedv pic.twitter.com/xtFG4FrDEZ — Khaleej Times (@khaleejtimes) April 9, 2023

مزاد خيري

وعُرض خلال المزاد، الذي نظمته مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بالتعاون مع الإمارات للمزادات وبدعم من هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مجموعة من الأرقام المميزة الخاصة بلوحات المركبات.

وكان أبرز رقم لوحة فردية مميز P7 الذي حقق رقمًا قياسيًا، بالإضافة إلى 10 أرقام ثنائية وهي AA1 ،AA22 ،AA80 ،O71 ،X36 ،W78 ،H31 ،Z37 ،J57 ،N41 فضلاً عن مجموعة من الأرقام المميزة الأخرى وهي Y900 Q22222 ،Y6666.

دعم القضايا الإنسانية

وشارك في المزاد شخصيات مرموقة من مختلف الفعاليات الاقتصادية ومؤسسات العمل الخيري والنفع العام والخيرين الحريصين على دعم القضايا الإنسانية النبيلة كالتي تعمل عليها حملة وقف المليار وجبة.

ويساهم ريع مزاد “أنبل رقم” الخيري، الذي أقيم في فندق “فور سيزونز جميرا” بدبي في دعم الأهداف الإنسانية لحملة “وقف المليار وجبة” للمساهمة في توفير شبكة أمان غذائي للفئات الأقل حظًا، وإرسال مليار رسالة أمل وتضامن من الإمارات إلى من هم في أشد الحاجة حول العالم، في وقت تزداد فيه حدة تحدي الجوع الذي يهدد أكثر من 828 مليون إنسان حول العالم.

أسعار خيالية

وانطلق المزادي الخيري بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، شهر العطاء والتضامن الإنساني مع الفئات الضعيفة خاصة الأطفال واللاجئين والنازحين وضحايا الكوارث والأزمات.

وكان رجل الأعمال بالفيندر سينغ ساهني، المعروف باسم أبو صباح، اشترى اللوحة D 5 في عام 2016 مقابل 33 مليون درهم. واشترى شخص آخر اللوحة المكونة من حرف واحد “R” في مزاد في هونج كونج في وقت سابق من هذا العام مقابل 3.2 ملايين دولار أيضًا، وفقًا لـ بلومبرج.