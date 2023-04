بيع أغلى لوحة سيارة في العالم بـ 15 مليون دولار

شهد مزاد “أنبل رقم” الخيري في دبي بيع أغلى لوحة سيارة في العالم بمبلغ 55 مليون درهم ما يعادل 15 مليون دولار، محطمًا الرقم السابق 52.2 مليون درهم، وحملت اللوحة التي حطمت الرقم القياسي عدد “P7”.

Watch: A new record was set last night, as car number plate P7 sold for a whopping Dh55 million at an auction in Dubai https://t.co/9bLBrLKedv pic.twitter.com/xtFG4FrDEZ

— Khaleej Times (@khaleejtimes) April 9, 2023