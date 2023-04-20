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في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

بيع أكثر من 54 ألف تذكرة لكلاسيكو الاتحاد ضد الهلال

الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٨ صباحاً
بيع أكثر من 54 ألف تذكرة لكلاسيكو الاتحاد ضد الهلال
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية أن عدد التذاكر المباعة لحضور مباراة الاتحاد ضد الهلال في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين مساء الأحد المقبل تجاوزت الـ 54 ألف تذكرة.

وأعلنت قناة SSC أن مبيعات تذاكر الكلاسيكو تخطت الـ 54 ألف تذكرة مع اقترابها من النفاد.

الاتحاد ضد الهلال

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد والهلال، مساء يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات نصف نهائي كأس الملك، وذلك على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

وكان العميد أوضح عبر حسابه في “تويتر” يوم الاثنين الماضي عن أن تذاكر مباراة الهلال أصبحت متاحة للجماهير عبر موقع التذاكر الخاص بالنادي، وحفز الجماهير لشرائها.

الاتحاد والهلال - الهلال والاتحاد -

وكان الاتحاد قد تأهل إلى نصف نهائي كأس الملك بعد فوزه على الفيحاء بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بنتيجة 1/ 1، فيما صعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بعدما كسب الفتح بنتيجة 3/ 1.

ويطمح العميد في مواصلة تألقه مع البرتغالي نونو سانتو هذا الموسم، والتأهل إلى النهائي والمنافسة على اللقب، فيما يسعى الهلال لمصالحة جماهيره بعد تذبذب النتائج، وتحقيق الفوز.

وتقابل أصفر جدة مع الهلال في مباراة واحدة بالموسم الحالي قبل لقائهما في نصف نهائي كأس الملك، حيث فاز الهلال في جدة بهدف دون رد في الجولة الـ12 من دوري روشن، حيث سجل النيجيري أوديون إيجالو هدف الفوز لـ الهلال في الدقيقة الـ12 من عمر الشوط الأول.

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