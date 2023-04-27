بيع تمثال روماني عمره 2000 عام بـ35 دولارًا

كشفت وسائل إعلام أمريكية، أن تمثالًا نصفيًّا رومانيًّا يقدر عمره بنحو 2000 عام، يستعد للعودة إلى ألمانيا قريبًا، بعد مغادرته منها خلال الحرب العالمية الثانية، وصولًا إلى رفوف أحد المتاجر التابعة لـ Goodwill في ولاية تكساس الأمريكية.

وبحسب سي إن إن، وفي عام 2018، اشترت لورا يونغ التمثال مقابل 34.99 دولار فقط من أحد المتاجر التابعة لـGoodwill بمنطقة أوستن، من دون أن تدرك أنه تحفة أثرية.

وأردفت يونغ الخميس: لقد انتابني شعور حلو ومر في آن. ومن خلال بحثها عن مصدر التمثال النصفي العام الماضي، تم وصل يونغ بدار سوثبيز للمزادات. وأكدت الأخيرة أن التمثال النصفي يقدّر أنه يعود إلى حوالي 2000 عام.