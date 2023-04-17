بيع 49% من تذاكر ديربي الهلال والنصر

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نفدت 49% من تذاكر ديربي الرياض بين الهلال والنصر، ضمن منافسات دوري روشن السعودي، قبل يوم على موعد المواجهة المرتقبة.
ومن المقرر أن تنطلق مباراة الهلال والنصر، عند الساعة العاشرة مساء يوم غد الثلاثاء، وذلك في المباراة المقدمة من الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.
ولفت حساب القوة الزرقاء الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الاثنين، إلى أن نسبة التذاكر المباعة بلغت 49%، وحفز الجماهير على شراء التذاكر لمساندة الهلال في مباراته الهامة ضد النصر.
وكان الزعيم قد طرح تذاكر مباراة الهلال والنصر، يوم الخميس الماضي، حيث بدأت عملية البيع لحاملي عضوية برو عبر تطبيق “بلو ستور”، ثم أتيت الفرصة لجميع الجماهير في شراء التذاكر.
وقبل ديربي الرياض المرتقب، يحتل الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 46 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في المركز الثاني برصيد 53 نقطة.