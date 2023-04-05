بين جدة وأربيل.. رحلات آمنة للمعتمرين وشراكة فاعلة للبلدين لحظة سقوط رجل من الطابق الـ 19 ولم يصبه خدش هيئة تطوير منطقة حائل تعلن عن وظائف بعدة تخصصات ترامب يجمع أكثر من 10 ملايين دولار بعد المحاكمة طرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر لمدة يومين أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ213 ريالاً السعودية تدين اقتحام الاحتلال الإسرائيلي للأقصى والاعتداء على المصلين قصف إسرائيلي لقطاع غزة وتوترات في المسجد الأقصى استئناف الرحلات الجوية بين جدة وأربيل لخدمة المعتمرين
استأنفت صباح اليوم الرحلات الجوية المنتظمة بين المملكة والعراق، والتي تأتي امتدادًا للجهود المتواصلة للارتقاء بالعلاقات بين البلدين نحو آفاق جديدة في مختلف المجالات، جسدتها مخرجات أعمال مجلس التنسيق السعودي العراقي بقيادة وإشراف الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
ومن المقرر أن يسهم استئناف الرحلات الجوية المنتظمة بين المملكة والعراق في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وزيادة فرص التبادل التجاري، وتسهيل التنقل للأفراد والأسر والمستثمرين ورجال الأعمال، فضلاً عن تيسير خدمات الشحن الجوي للبضائع والمنتجات المختلفة.
يأتي استئناف الرحلات الجوية المنتظمة بين المملكة والعراق ليعكس حرص قيادتي البلدين على دعم قطاع النقل الذي يعد أحد ركائز التنمية والتعاون الاقتصادي وعنصراً أساسياً لتشجيع التجارة البينية وزيادة حركة التجارة العابرة (الترانزيت) وتحقيق الفوائد الاقتصادية من الموقع الجغرافي الاستراتيجي للبلدين، إضافة إلى التعاون الفني بين البلدين في مجالات النقل الجوي، والسلامة الجوية، وأمن الطيران والمطارات.
استئناف الرحلات المنتظمة يعد استكمالاً لمبادرات تعاون سابقة في مجالات النقل الجوي والبحري والبري، والتي تهدف إلى بناء شراكة فاعلة بينهما في هذه المجالات، شملت توقيع اتفاقية النقل البحري، وافتتاح منفذ جديدة عرعر الحدودي، وتوقيع اتفاقية خدمات النقل الجوي، وتوقيع مذكرة تفاهم لتنظيم نقل الركاب والبضائع على الطرق البرية.
فيما ستسهم مثل تلك الرحلات الجوية المنتظمة بين المملكة والعراق في تمكين الحجاج والمعتمرين العراقيين من الوصول السريع عبر رحلات منتظمة جواً إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة.
ومن هذا المنطلق، فإن أول رحلة من المملكة إلى العراق من مدينة جدة إلى أربيل عبر طيران ناس ما هي إلا بداية حيث ستلحقها رحلات عبر الخطوط الجوية السعودية وشركة أديل وستشمل باقي المدن العراقية وعلى رأسها العاصمة بغداد، والتي تأتي استجابة للمطالبات التسويقية في موسم العمرة والاحتياجات التشغيلية.