بيولي وسباليتي يكشفان أوراق ميلان ونابولي في قمة دوري الأبطال

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كشف المدربان، الإيطالي ستيفانو بيولي ومواطنه لوتشيانو سباليتي عن تشكيلة مباراة ميلان ونابولي الإيطاليين في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2022/2023.
وجاء تشكيل ميلان صاحب الأرض مكونًا من: ” ماينان، كالابريا، كايير، توموري، ثيو هيرنانديز، إسماعيل بن ناصر، تونالي، إبراهيم دياز، كرونيتش، لياو، جيرو”.
أما تشكيل نابولي الضيف فجاء مكونًا من: “ميريت في حراسة المرمى، دي لورينزو، رحماني، ميناج، ماريو، أنجويسا، لوبوتكا، زيلينسكي، لوزانو، إيلماس، كفاراتسيخيليا”.
وسيغيب عن نابولي اليوم، اللاعب النيجيري فيكتور أوسمين بعد الإصابة التي تعرض لها مع منتخب نيجيريا في توقف مارس الماضي.
وأشار أوريليو دي لاورينتس رئيس نادي نابولي إلى أن أوسمين لن يشارك في مباراة اليوم ضد الروسونيري معربًا عن آماله في أن يشارك في مباراة الإياب يوم الثلاثاء القادم بين الفريقين.
وسيلعب ميلان ضد نابولي اليوم في ملعب ” السان سيرو” في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة، كما تُنقل عبر قنوات BEIN SPORTS 2 HD PREMIUM, SPORT 1 HUNGARY, BEIN SPORTS 1 FR , BT SPORT 2 HD , SKY SPORT AUSTRIA 3 HD.
ومن المقرر في مباريات دور نصف النهائي في دوري أبطال أوروبا أن يلعب المتأهل من الديربي الإيطالي ميلان ونابولي ضد الفائز من لقاء إنتر ميلان وبنفيكا، فيما يصطدم الفريق المتأهل من مواجهة ريال مدريد وتشيلسي أمام المتأهل من مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ.
ويُقام ذهاب الدور نصف النهائي يومي 9 و10 مايو، فيما ستكون مواجهات الإياب يومي 16 و17 من الشهر ذاته، على أن يكون النهائي يوم 10 يونيو.