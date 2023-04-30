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بيونغ يانغ تهدد بحرب نووية بسبب الزيارة الكورية الجنوبية لواشنطن Icon 12337 قرارًا إداريًا بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود Icon مكافحة المخدرات: 5 أضرار صحية لتعاطي الشبو Icon 560 مليون ريال أرباح بنك البلاد في الربع الأول Icon 25 وظيفة شاغرة لدى شركة التصنيع الوطنية Icon استطلاعات الرأي تكشف مفاجأة لأردوغان قبيل الانتخابات Icon إغلاق 69 مؤسسة صحية مخالفة خلال 3 أشهر Icon مشاهد لهطول أمطار غزيرة وصواعق بمحافظة أبو عريش Icon المناطيد الملونة تزين سماء العلا Icon سخرية بايدن من أشهر منتقديه Icon

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وصفته بأنه تهديد للأمن والسلام

بيونغ يانغ تهدد بحرب نووية بسبب الزيارة الكورية الجنوبية لواشنطن

الأحد ٣٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠١ مساءً
بيونغ يانغ تهدد بحرب نووية بسبب الزيارة الكورية الجنوبية لواشنطن
المواطن - فريق التحرير

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قالت وكالة الأنباء المركزية لكوريا الشمالية إن زيارة رئيس جمهورية كوريا الجنوبية يون سيوك يول لواشنطن ومحادثاته مع الرئيس جو بايدن تشكل استفزازًا عدوانيًا لإثارة حرب نووية.

الحرب أمر واقع

وبحسب الوكالة فقد جاء ما يلي: هذه الزيارة التي قام بها الخائن العميل يون سيوك يول، والتي جلس خلالها السيد والخادم وجهًا لوجه، توصلا إلى خطة دنيئة لتدمير دولتنا، والتي تعد بمثابة أكثر زيارة استفزازية عدائية وعدوانية، وهي رحلة لإشعال حرب نووية خطيرة للغاية.

بيونغ يانغ تهدد بحرب نووية بسبب الزيارة الكورية الجنوبية لواشنطن

وتابع تقرير الوكالة: زيادة نشاط المناقشات حول استخدام جميع القوات النووية، وزيادة وتيرة الغواصات النووية الاستراتيجية الأمريكية بالقرب من شبه الجزيرة الكورية، وتعزيز قوة الردع الموسعة من خلال تكثيف التدريبات العسكرية المشتركة، أوضح للجميع، أن الولايات المتحدة والعملاء يعتبرون شن حرب نووية ضدنا أمرًا واقعًا.

تهديد للسلام والأمن

وفي وقت سابق، دانت رئيسة قسم اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري كيم يو جونغ، شقيقة زعيم البلاد، زيارة رئيس كوريا الجنوبية للولايات المتحدة. ووصفت جو بايدن بأنه رجل عجوز بلا مستقبل، كما أن إعلان واشنطن الموقع عقب المحادثات يمثل تهديدًا للسلام والأمن في شمال شرق آسيا.

يشار إلى أنه عقب اجتماع بين بايدن ويون سوك يول، تم التوقيع على إعلان، سيتم بموجبه إنشاء مجموعة استشارية ثنائية حول قضايا التخطيط النووي فيما يتعلق بالتهديدات التي تشكلها كوريا الشمالية، وستسمح الآلية الجديدة لسيوول بفهم كيفية تعامل واشنطن مع التخطيط الطارئ المهم.

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