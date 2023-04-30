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سيتم إعادة دراسه استحقاق رب الأسرة من جديد

تأثير استقلال أحد التابعين لرب الأسرة على دعم حساب المواطن

الأحد ٣٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٩ مساءً
تأثير استقلال أحد التابعين لرب الأسرة على دعم حساب المواطن
المواطن - فريق التحرير

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أوضح برنامج حساب المواطن أن استقلال أحد التابعين لرب الأسرة في البرنامج يعني إعادة دراسة استحقاقه من جديد بعد اعتبار المستقل “تابعًا غير مؤهل”.

وأوضحت خدمة المستفيدين عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أنه في حال تمّ قبوله كفرد مستقل سوف يكون تابعًا “غير مؤهل” في حساب رب الأسرة، وسيتم دراسة استحقاق رب الأسرة مرة أخرى من دون احتساب المستقل منه، وفي حال انطبقت عليه معايير الاستحقاق سوف يشمله الدعم.

جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المستفيدين حول إمكانية تأثر حساب رب الأسرة في حال خروج أحد التابعين والتسجيل في الحساب بشكل مستقل.

موعد صرف دفعة مايو

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن صرف الدفعة الـ 66 من دعمه في اليوم العاشر من شهر مايو المقبل.

وأكدت خدمة المستفيدين أنه يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وإن صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع فسيتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.

 

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