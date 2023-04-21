تأثير تصميم المباني على سلوكيات ساكنيها يكشفها زهير فايز

كشف الدكتور المعماري زهير فايز، تأثير تصميم المباني السكنية على شخصية وسلوكيات السكان، مشيرًا إلى أن لديها تأثيرًا قويًّا على ساكنيها.

الدكتور زهير فايز يشرح تأثير تصميم المباني السكنية على شخصية وسلوكيات ساكنيها #زهير_فايز_في_ليوان_المديفر@almodifer pic.twitter.com/qhK04WmTYJ — الليوان (@almodifershow) April 20, 2023

تصميم المباني

وقال زهير فايز خلال لقائه مع برنامج الليوان على قناة روتانا خليجية: إن من المؤكد تصميم المباني لها تأثير على السكان، وعلى سبيل المثال، عند رؤية المنازل التي تبنى الآن بغرض البيع، تلاحظ وجود فتحات ولكن لا يتم استخدامها وتكون مظلمة دائمًا.

الإضاءة الطبيعية

وأضاف: عندنا 365 يومًا تكون الشمس ساطعة، ونقيد الأضواء في الصباح، وبالنسبة لي الإضاءة الطبيعية مادة من مواد البناء بدون مقابل وهذا جمالها، وتعطي شراحة وجمالًا للمكان كما أنها تزيد الإنتاج.