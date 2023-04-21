انتعاش مبيعات العطور في السعودية مع حلول عيد الفطر تأثير تصميم المباني على سلوكيات ساكنيها يكشفها زهير فايز خطوة جديدة من الاتحاد لضم ويلفريد زاها طرق الوقاية من التلبك المعوي خلال عيد الفطر بكين تسلم تايلاند سفينة إنزال عسكري متطورة بيونج يانج تواصل إجراءاتها للقضاء على التهديدات الأمريكية المتأهلون لنصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي قانوني : تداخل كويلار مع رونالدو مخالفة لصالح الأخير تويتر تزيل العلامة الزرقاء من حساب عمرو دياب لعدم سداد الرسوم واشنطن تعتزم إجراء محادثات مع البرهان
كشف الدكتور المعماري زهير فايز، تأثير تصميم المباني السكنية على شخصية وسلوكيات السكان، مشيرًا إلى أن لديها تأثيرًا قويًّا على ساكنيها.
الدكتور زهير فايز يشرح تأثير تصميم المباني السكنية على شخصية وسلوكيات ساكنيها #زهير_فايز_في_ليوان_المديفر@almodifer pic.twitter.com/qhK04WmTYJ
— الليوان (@almodifershow) April 20, 2023
وقال زهير فايز خلال لقائه مع برنامج الليوان على قناة روتانا خليجية: إن من المؤكد تصميم المباني لها تأثير على السكان، وعلى سبيل المثال، عند رؤية المنازل التي تبنى الآن بغرض البيع، تلاحظ وجود فتحات ولكن لا يتم استخدامها وتكون مظلمة دائمًا.
وأضاف: عندنا 365 يومًا تكون الشمس ساطعة، ونقيد الأضواء في الصباح، وبالنسبة لي الإضاءة الطبيعية مادة من مواد البناء بدون مقابل وهذا جمالها، وتعطي شراحة وجمالًا للمكان كما أنها تزيد الإنتاج.