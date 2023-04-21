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الإضاءة الطبيعية مادة من مواد البناء

تأثير تصميم المباني على سلوكيات ساكنيها يكشفها زهير فايز

الجمعة ٢١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٧ صباحاً
تأثير تصميم المباني على سلوكيات ساكنيها يكشفها زهير فايز
المواطن - فريق التحرير

كشف الدكتور المعماري زهير فايز، تأثير تصميم المباني السكنية على شخصية وسلوكيات السكان، مشيرًا إلى أن لديها تأثيرًا قويًّا على ساكنيها.

تصميم المباني

وقال زهير فايز خلال لقائه مع برنامج الليوان على قناة روتانا خليجية: إن من المؤكد تصميم المباني لها تأثير على السكان، وعلى سبيل المثال، عند رؤية المنازل التي تبنى الآن بغرض البيع، تلاحظ وجود فتحات ولكن لا يتم استخدامها وتكون مظلمة دائمًا.

الإضاءة الطبيعية

وأضاف: عندنا 365 يومًا تكون الشمس ساطعة، ونقيد الأضواء في الصباح، وبالنسبة لي الإضاءة الطبيعية مادة من مواد البناء بدون مقابل وهذا جمالها، وتعطي شراحة وجمالًا للمكان كما أنها تزيد الإنتاج.

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