تأثير وثيقة العمل الحر على دعم حساب المواطن

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أكد حساب المواطن أن وثيقة العمل الحر لا تؤثر على دعم البرنامج، جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المستفيدين.
وأوضحت خدمة المستفيدين عبر حسابها بموقع “تويتر” أن وثيقة العمل الحر لا تؤثر على دعم المستفيدين من البرنامج.
وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن صرف الدفعة الـ 66 من دعمه في اليوم العاشر من شهر مايو المقبل.
وأكدت خدمة المستفيدين أنه يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وإن صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع فسيتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.