تأجيل توقيع الاتفاق السياسي بالسودان

أعلن تحالف قوى الحرية والتغيير في السودان، في بيان، أمس الأربعاء، أن مراسم توقيع اتفاق سياسي لتشكيل حكومة مدنية لإدارة البلاد وإطلاق مرحلة انتقالية جديدة صوب إجراء الانتخابات تأجلت.

إعادة هيكلة الجيش

وبحسب البيان، فإن المناقشات بشأن إعادة هيكلة الجيش أحرزت تقدمًا، لكنها لم تنتهِ بعد؛ مما أدى إلى تأجيل توقيع الاتفاق، الذي كان من المقرر توقيعه في الأول من إبريل الجاري قبل تحديد موعد جديد له “الخميس”. ولم يذكر البيان الموعد الجديد لتوقيع الاتفاق.

من المعروف أن هناك خلافات ظهرت في وقت سابق من هذا الأسبوع حول موعد دمج قوات الدعم السريع في الجيش، وهي خطوة دعا إليها اتفاق إطاري أبرم في ديسمبر لإطلاق مرحلة انتقالية جديدة.