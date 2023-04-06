تأجيل توقيع الاتفاق السياسي بالسودان وزير الطاقة يكشف عن اجتماع غير مسار إنتاج النفط: تيقنت بكبر الجائحة معلومات عن بركان يوم القيامة في عدن الرميح: رسبت في 3 مواد بالصف الرابع الابتدائي بريطانيا تتعاقد مع أول سفينة لإيواء طالبي اللجوء طبيب يشرح لجماهير الهلال أُسس علاج إصابة ياسر الشهراني بقناع الوجه الصحة العالمية تحذر من تفشي الضنك وزيكا بأوروبا المريسل يُلمح لرحيل حمدالله عن الاتحاد مقابل ضم بنزيما أبواب المسجد النبوي تحفة جمالية صنعت بأعلى المواصفات طفل سوري من لاجئ لأصغر لاعب الشطرنج بمنتخب ألمانيا
أعلن تحالف قوى الحرية والتغيير في السودان، في بيان، أمس الأربعاء، أن مراسم توقيع اتفاق سياسي لتشكيل حكومة مدنية لإدارة البلاد وإطلاق مرحلة انتقالية جديدة صوب إجراء الانتخابات تأجلت.
وبحسب البيان، فإن المناقشات بشأن إعادة هيكلة الجيش أحرزت تقدمًا، لكنها لم تنتهِ بعد؛ مما أدى إلى تأجيل توقيع الاتفاق، الذي كان من المقرر توقيعه في الأول من إبريل الجاري قبل تحديد موعد جديد له “الخميس”. ولم يذكر البيان الموعد الجديد لتوقيع الاتفاق.
من المعروف أن هناك خلافات ظهرت في وقت سابق من هذا الأسبوع حول موعد دمج قوات الدعم السريع في الجيش، وهي خطوة دعا إليها اتفاق إطاري أبرم في ديسمبر لإطلاق مرحلة انتقالية جديدة.