تأجيل مباراة ضمك والهلال إلى 19 مايو

أعلنت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن تأجيل مباراة ضمك والهلال ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

تأجيل لقاء ضمك والهلال

وقررت اللجنة تأجيل مباراة ضمك والهلال إلى يوم الجمعة الموافق 19 مايو المقبل، عند الساعة التاسعة مساء، بدلًا من موعدها السابق، وذلك نظرًا لتحديد موعد نهائي كأس الملك، يوم 12 من الشهر ذاته، حيث يواجه الزعيم فريق الوحدة.

وكان من المقرر أن تُقام مباراة ضمك والهلال، يوم 10 مايو المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي، على ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة.

تعديل مواعيد مباريات

كما تم تعديل مواعيد أيام وتوقيت انطلاق عدد من مباريات دوري روشن السعودي، وهي؛ الشباب أمام الاتفاق والوحدة، وأبها مع الاتفاق، وذلك نظرًا لتحديد الموعد الجديد لمواجهتي الليوث في كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وأشارت لجنة المسابقات في بيانها، إلى أنه تم تعديل وقت انطلاق مباراتي التعاون أمام الرائد والخليج، وذلك ضمن منافسات دوري روشن السعودي.