Icon

الدعم السريع: وافقنا على هدنة تبدأ الـ6 مساءً Icon تسجيل 132 إصابة كورونا جديدة وتعافي 306 Icon مصرف الراجحي يعلن عن وظائف شاغرة للعمل في الرياض Icon الدويش: النصر لا يُقدم لجمهوره سوى الخذلان بالمباريات الحاسمة Icon أستراليا تعلن السبت أول أيام عيد الفطر المبارك Icon الجيش السوداني يعلن السيطرة على مطار مروي Icon كيليان مبابي يسعى لتجاوز ميسي وبنزيما Icon طيران ناس يحتفل بتدشين أولى رحلاته بين الدمام والقيصومة Icon برلماني فرنسي: أمريكا تنهار ويجب كسر التحالف معها Icon ساديو ماني خارج التشكيل المتوقع لـ البايرن ضد السيتي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
السعودية اليوم
تراكم البضائع في المستودعات وانتظار للمواطنين

تأخير تسليم الشحنات قبل العيد.. فوضى وتجربة سيئة

الأربعاء ١٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٣ مساءً
تأخير تسليم الشحنات قبل العيد.. فوضى وتجربة سيئة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تشهد المتاجر الإلكترونية أزمة كبيرة في تأخر وصول الشحنات مع زيادة الطلبات منذ بداية شهر رمضان الكريم، حيث يمثل توصيل طرود المشتريات العائق الأكبر لاسيما مع أواخر أيام الشهر الفضيل، لتحدث أزمة وفوضى في تأخر وصول الشحنات التي يتم في الغالب جدولة تسليمها إلى ما بعد العيد.

ومع اقتراب العيد تزداد شكاوى المواطنين من تأخر شحناتهم، في مشهد يتكرر من كل عام محملين شركات الشحن والمناديب الفشل في تسليم الشحنات في المواعيد المحددة.

وعلى إثر ذلك انتشرت مقاطع فيديو عديدة على مواقع التواصل، تظهر، تراكم الشحنات في المستودعات في وقت يعاني فيه المواطن من تأخر استلام شحنته، لتتوالى الشكاوى مستعرضين تجاربهم السيئة مع شركات الشحن في مثل هذا التوقيت من كل عام.

تجربة الاستلام

من جانبه، علق الرئيس التنفيذي لاتحاد الأمن السيبراني والبرمجة والدرونز متعب القني قائلًا: “مع كل موسم، شركات الشحن تفشل في تقديم تجربة جميلة في تسليم الشحنات .. مافي شركة شحن تقدم خدمة ممتازة وموثوقة حتى لو التكلفة على العميل اعلى ويحق لك الاختيار بين شركات الشحن في صفحة .. تشتري اونلاين مبسوط وتعيش تجربة سيئة في الاستلام.

شكاوى المواطنين

وتوالت بعدها رود المواطنين ، حيث علق حساب آخر باسم الحربي: ” تعبنا من المناديب. يطلبون العنوان من قوقل وصورة خارجية للمبنى ما يعترفون بالعنوان الرسمي من سبل ابدا. المشكلة ترسل له العنوان المختصر من سبل ما يعرفه ويضيع يومك سنترال لحساب المناديب بالواتس. شركات الشحن بعيدة تمامًا عن الاحترافية بالعمل.

وأضاف حساب باسم علاء مراد : للاسف غياب كامل لدور هييئة تقنية الاتصالات او البريد (من كثر ما ينقلو المهام بين بعض ما اعرف مين المسؤول).. فشل في فرض العنوان الوطني على شركات الشحن، وكل مندوب لازم تتعرف عليه عن طريق الوتساب.

وعلق آخر باسم حسن الشهري بالقول: ناس لاتفهم ولن تتعلم مع إن الأمر يتكرر كل عام  لا تتقضى للعيد إلا آخر أيام الشهر الفضيل لا تتقضى لرمضان إلا آخر يومين من شعبان يسببون لأنفسهم ضغط وقلق يسببون زحام

ونشر حساب باسم أبو صالح صورة وعلق عليها بالقول في المدينه المنوره شركة ايمايل قعدت من 4 العصر الين 6  عشان استلم الشحنه من شي ان.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ريانة برناوي أول سعودية تنطلق للفضاء
السعودية اليوم

ريانة برناوي أول سعودية تنطلق للفضاء

السعودية اليوم
تعرف على حالة الطقس اليومية عبر توكلنا خدمات
السعودية اليوم

تعرف على حالة الطقس اليومية عبر توكلنا...

السعودية اليوم
البنتاجون: تسريب الوثائق عمل إجرامي متعمد
العالم

البنتاجون: تسريب الوثائق عمل إجرامي متعمد

العالم
حبس مراسل وول ستريت جورنال شهرين
العالم

حبس مراسل وول ستريت جورنال شهرين

العالم
كوريا الشمالية تطلق قمرًا صناعيًّا للتجسس
العالم

كوريا الشمالية تطلق قمرًا صناعيًّا للتجسس

العالم
كوريا الجنوبية تتهم المخابرات الأمريكية CIA بالتنصت عليها
العالم

كوريا الجنوبية تتهم المخابرات الأمريكية CIA بالتنصت...

العالم
الغرفة التجارية الصناعية بالرياض تعلن عن وظائف للجنسين
حصاد اليوم

الغرفة التجارية الصناعية بالرياض تعلن عن وظائف...

حصاد اليوم
محطات في مسيرة عبدالعزيز البوق محافظ التأمينات الاجتماعية الجديد
السعودية اليوم

محطات في مسيرة عبدالعزيز البوق محافظ التأمينات...

السعودية اليوم