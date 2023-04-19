تأخير تسليم الشحنات قبل العيد.. فوضى وتجربة سيئة

تشهد المتاجر الإلكترونية أزمة كبيرة في تأخر وصول الشحنات مع زيادة الطلبات منذ بداية شهر رمضان الكريم، حيث يمثل توصيل طرود المشتريات العائق الأكبر لاسيما مع أواخر أيام الشهر الفضيل، لتحدث أزمة وفوضى في تأخر وصول الشحنات التي يتم في الغالب جدولة تسليمها إلى ما بعد العيد.

ومع اقتراب العيد تزداد شكاوى المواطنين من تأخر شحناتهم، في مشهد يتكرر من كل عام محملين شركات الشحن والمناديب الفشل في تسليم الشحنات في المواعيد المحددة.

وعلى إثر ذلك انتشرت مقاطع فيديو عديدة على مواقع التواصل، تظهر، تراكم الشحنات في المستودعات في وقت يعاني فيه المواطن من تأخر استلام شحنته، لتتوالى الشكاوى مستعرضين تجاربهم السيئة مع شركات الشحن في مثل هذا التوقيت من كل عام.

تجربة الاستلام

من جانبه، علق الرئيس التنفيذي لاتحاد الأمن السيبراني والبرمجة والدرونز متعب القني قائلًا: “مع كل موسم، شركات الشحن تفشل في تقديم تجربة جميلة في تسليم الشحنات .. مافي شركة شحن تقدم خدمة ممتازة وموثوقة حتى لو التكلفة على العميل اعلى ويحق لك الاختيار بين شركات الشحن في صفحة .. تشتري اونلاين مبسوط وتعيش تجربة سيئة في الاستلام.

شكاوى المواطنين

وتوالت بعدها رود المواطنين ، حيث علق حساب آخر باسم الحربي: ” تعبنا من المناديب. يطلبون العنوان من قوقل وصورة خارجية للمبنى ما يعترفون بالعنوان الرسمي من سبل ابدا. المشكلة ترسل له العنوان المختصر من سبل ما يعرفه ويضيع يومك سنترال لحساب المناديب بالواتس. شركات الشحن بعيدة تمامًا عن الاحترافية بالعمل.

وأضاف حساب باسم علاء مراد : للاسف غياب كامل لدور هييئة تقنية الاتصالات او البريد (من كثر ما ينقلو المهام بين بعض ما اعرف مين المسؤول).. فشل في فرض العنوان الوطني على شركات الشحن، وكل مندوب لازم تتعرف عليه عن طريق الوتساب.

وعلق آخر باسم حسن الشهري بالقول: ناس لاتفهم ولن تتعلم مع إن الأمر يتكرر كل عام لا تتقضى للعيد إلا آخر أيام الشهر الفضيل لا تتقضى لرمضان إلا آخر يومين من شعبان يسببون لأنفسهم ضغط وقلق يسببون زحام

ونشر حساب باسم أبو صالح صورة وعلق عليها بالقول في المدينه المنوره شركة ايمايل قعدت من 4 العصر الين 6 عشان استلم الشحنه من شي ان.