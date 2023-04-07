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محذرًا من إدارة بايدن

تاجر أسلحة روسي لترامب: الجأ إلينا

الجمعة ٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٩ مساءً
تاجر أسلحة روسي لترامب: الجأ إلينا
المواطن - فريق التحرير

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دعا تاجر الأسلحة الروسي فيكتور بوت، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الجمعة، إلى اللجوء في روسيا، معتبرًا أنه يخاطر بحياته في الولايات المتحدة.

تحذيرات بوت

ووجه بوت الذي أفرجت عنه واشنطن مؤخرًا في إطار صفقة لتبادل أسرى مع روسيا، برقية إلى ترامب يحذّره فيها من أن إدارة الرئيس جو بايدن لن تكتفي باقتيادك إلى المحاكم والسجون. إنها تفضّل وضع حد لحياتك بدل تركك تقف في طريقها.

وأردف تاجر الأسلحة الروسي في الرسالة التي وجهها من موسكو أمام صحفيين: ستكون موضع ترحيب في روسيا، وستجد ملاذًا آمنًا، ومن هنا، يمكنك قيادة النضال من أجل الشعب الأمريكي.

وأوقِف فكتور بوت في عام 2008 في تايلاند وحُكم عليه في الولايات المتحدة بالسجن 25 عامًا.

العلاقات الروسية الأمريكية

وأفرجت عنه واشنطن وسلّمته إلى روسيا في ديسمبر الماضي في مقابل نجمة كرة السلة بريتني غراينر التي كانت موقوفة في روسيا منذ أشهر لحيازتها آلة تدخين إلكترونية تحمل كمية صغيرة من زيت الماريجوانا. وأجرت موسكو وواشنطن صفقات عدة لتبادل أسرى في السنوات الأخيرة.

من المعروف أن روسيا ما زالت تحتجز ما لا يقل عن ثلاثة أمريكيين في سجونها، بينهم الصحفي إيفان غيرشكوفيتش الذي أوقف الأسبوع الماضي بتهمة التجسس.

وخلال الفترة الأخيرة، شهدت العلاقات الروسية- الأمريكية، تدهورًا منذ بدء العملية الروسية على أوكرانيا.

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