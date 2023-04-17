تاسي يرتفع بأكثر من 100 نقطة مع صعود سهم أرامكو 4.5%

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عززت الأسهم السعودية من مكاسبها خلال منتصف تعاملات جلسة اليوم محققة مكاسب قاربت 1%، التي تعادل 104 نقاط، ليتداول المؤشر العام قرب مستوى 11150 نقطة.
وقاد سهم أرامكو السعودية مكاسب السوق بعد صعوده بنحو 4.5 في المائة، في أكبر مكاسب يومية منذ فبراير 2022.
مكاسب سهم أرامكو دفعته للتداول عند أعلى مستوى منذ نوفمبر 2022، حيث يتداول السهم عند مستوى 34.5 ريال، فيما يسجل السهم مكاسب 7.6 في المائة منذ بداية العام الجاري.
أما حركة الأسهم خلال التعاملات فقد ارتفعت 103 شركات، تصدرها دله الصحية بمكاسب تجاوزت 5.8 في المائة، بينما تراجعت أسهم 104 شركات، بصدارة الكثيري بعد تراجع السهم 9.8 في المائة.