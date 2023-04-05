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تاليسكا يخطف الأنظار بعد عودته من الإصابة

الأربعاء ٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٠ مساءً
تاليسكا يخطف الأنظار بعد عودته من الإصابة
المواطن - فريق التحرير

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يُقدم النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، منذ تعافيه من الإصابة.

تألق تاليسكا

وتعرض تاليسكا لإصابة شهر فبراير الماضي، وخضع لبرنامج علاجي لمدة شهر في أحد المراكز العلاجية في البرازيل، قبل أن يعود للمشاركة كبديل في مواجهة أبها في كأس الملك.

تاليسكا
النجم البرازيلي – المصدر @AlNassrFC

ولعب تاليسكا 3 مباريات منذ عودته من الإصابة، وساهم في تسجيل 4 أهداف، حيث قدم تمريرة حاسمة، ونجح في هز الشباك 3 مرات في دوري روشن السعودي، بواقع هدف أمام أبها، وثنائية ضد العدالة.

ويتصدر النجم البرازيلي قائمة هدافي دوري روشن السعودي برصيد 16 هدفًا، بالتساوي مع مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، النيجيري أوديون إيغالو.

تاليسكا
النجم البرازيلي – المصدر @AlNassrFC

فوز النصر

ولعب العدالة ضد النصر بالأمس على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز العالمي بخمسة أهداف دون رد.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر رصيده إلى 52 نقطة، في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، وبفارق نقطة عن الاتحاد المتصدر، فيما تجمد رصيد العدالة عند 17 نقطة في المركز قبل الأخير.

نادي النصر
لاعبو النصر – المصدر spl
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