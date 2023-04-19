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بعد الخسارة من الهلال

تاليسكا ينجو من الرحيل عن النصر

الأربعاء ١٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٣ مساءً
تاليسكا ينجو من الرحيل عن النصر
المواطن - فريق التحرير

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اتفقت فئات كبيرة من جماهير نادي النصر على أن البرازيلي تاليسكا لابد من الإبقاء عليه في صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي في الموسم المقبل، وذلك على الرغم من هبوط مستواه في مباراة الهلال أمس في الجولة الـ25 من بطولة دوري روشن.

تاليسكا يبقى

وأشارت فئات عريضة من جماهير أصفر الرياض إلى أن النجم البرازيلي يجب أن يبقى في صفوف العالمي مع الحارس الكولومبي دايفيد أوسبينا والبرتغالي كريستيانو رونالدو كما طالبوا برحيل البرازيلي جوستافو والأوزبكي جلال الدين مشاريبوف والأرجنتيني بيتي مارتينيز.

تاليسكا - 1

وفي مباراة أمس، دخل الزعيم المباراة ضاغطًا بكل قوة من الناحية الهجومية، حيث بدأ التهديد سريعًا عبر فرصة مهدرة من اللاعب المالي موسى ماريجا في الدقيقة السابعة.

وأهدر بعدها النيجيري أوديون إيجالو فرصة إحراز الهدف الأول في الدقيقة الـ18، كما أهدر النصر فرصة تسجيل الهدف الأول عبر نجمه أيمن يحيى.

واحتسب الحكم الإنجليزي مايكل أوليفير ركلة جزاء للأزرق نفذها إيجالو بنجاح في الدقيقة الـ42 بعد لمسة يد على اللاعب عبدالإله العمري مدافع النصر.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، واصل أزرق الرياض ضغطه الهجومي ليضيف الهدف الثاني عبر إيجالو في الدقيقة الـ62 بعد احتساب ركلة جزاء من الحكم الإنجليزي مايكل أوليفير نتيجة عرقلة البرازيلي ميشايل ديلجادو.

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