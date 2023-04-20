تاليسكا يوجه رسالة لجماهير النصر

وجه نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا رسالة إلى الجماهير، بعد خسارة ديربي الرياض أمام الهلال.

رسالة تاليسكا للجماهير

ونشر تاليسكا صورة للاعبي النصر عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مؤكدًا قوة المجموعة وقدرتهم على العودة والنجاح، وذلك بعد الخسارة ضد الهلال بهدفين دون رد.

وعلق تاليسكا قائلًا: “نحن مجموعة قوية، قل ما تشاء، فقط نحن نعرف عملنا اليومي لتحقيق أهدافنا، نواصل الإيمان والعمل، وسننجح، كرة القدم تدور حول الخسائر والمكاسب!.. عندما تربح تكون الأفضل عندما تخسر فأنت الأسوأ”.

ويسير النجم البرازيلي بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في دوري روشن السعودي هذا الموسم، ونجح في تسجيل 16 هدفًا، ليحتل وصافة الهدافين، خلف المهاجم الهلالي أوديون إيغالو صاحب الـ18 هدفًا.

النصر يستعد لمواجهة الوحدة

على الجانب الآخر، يستعد النصر لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، مساء يوم الاثنين المقبل، وذلك ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس الملك، ويطمح لمصالحة جماهيره وتحقيق الفوز.