تاوامبا يدخل في شجار مع لاعب أبها عقب نهاية المباراة

دخل اللاعب الكاميروني تاوامبا، نجم نادي التعاون، في شجار مع اللاعب العراقي سعد ناطق لاعب نادي أبها، وذلك بعد نهاية مباراة الفريقين في الجولة الـ22 من دوري روشن بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

تفاصيل شجار تاوامبا مع نجم أبها

والتقطت عدسات الكاميرا اللاعب الكاميروني وهو يحاول الاعتداء على لاعب أبها، بعد نهاية المباراة بينما دخل اللاعبون من الفريقين بينهما لمحاولة التفريق.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، تقدم أمين عطوشي بالهدف الأول لزعيم الجنوب بالدقيقة الـ63، ثم نجح بعدها اللاعب فهد الرشيدي في إحراز هدف التعادل للتعاون بالدقيقة الـ69.