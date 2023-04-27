تايوان تسحب معكرونة إندونيسية شهيرة بها مادة مسرطنة

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سحبت إدارة الصحة في تايوان نوعًا واحدًا على الأقل من المعكرونة سريعة التحضير التي تصنع في إندونيسيا؛ لاحتوائها على مادة مسرطنة، كما وُجِد أن المادة ترتبط أيضًا بالتهيج الشديد للجلد والعيون والتشوهات الخلقية.
وبحسب تقارير إندونيسية، تم العثور على أكسيد الإيثيلين الكيميائي في عبوات التوابل الخاصة بنكهة دجاج، والذي يتسبب في سرطان الغدد الليمفاوية وسرطان الدم.
وأمرت الصحة التايوانية الشركات بإزالة المنتج من أرففها على الفور، وسيتم فرض غرامة على المشغلين أو المتاجر التي تستمر في بيع المنتج.
وفي ماليزيا سحبت وزارة الصحة معكرونة سريعة التحضير تصنع في ماليزيا؛ لاحتوائها على ذات المواد المسرطنة.