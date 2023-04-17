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العمل الإنساني جزء لا يتجزأ من سياسة المملكة

تبادل الأسرى خطوة إنسانية سعودية لخدمة اليمنيين

الإثنين ١٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٤ مساءً
تبادل الأسرى خطوة إنسانية سعودية لخدمة اليمنيين
المواطن - فريق التحرير

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أكد الكاتب السياسي د. أحمد الشهري أن عملية تبادل الأسرى خطوة تأتي امتدادًا لكثير من الخطوات الإنسانية التي تقدمها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان لإعادة الشرعية في اليمن وبسط الأمن والأمان.

وأوضح الشهري خلال مداخلته مع برنامج “نشرة النهار” على “قناة الإخبارية” أن العمل الإنساني جزء لا يتجزأ من سياسة المملكة وكذلك من سياسة التحالف، لافتًا إلى أن عاصفة إعادة الأمل بدأت مباشرة بعد عاصفة الحزم بشهر، والتي تسعى لخدمة الشعب والمواطن اليمني وهو الهدف الحقيقي من الجهود والمبادرات المباركة التي تقودها المملكة.

استكمال عملية تبادل الأسرى

وفي وقت سابق من اليوم، صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العميد الركن تركي المالكي، عن استكمال عملية تبادل الأسرى والمحتجزين بإطلاق سراح (104) أسرى من الحوثيين لدى التحالف بمبادرة إنسانية من المملكة.

وأضاف العميد المالكي، أن هذه المبادرة تأتي امتداداً للمبادرات الإنسانية السابقة من المملكة والمتعلقة بالأسرى، ودعم الجهود الرامية لتثبيت الهدنة وتهيئة أجواء الحوار بين الأطراف اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام ينهي الأزمة اليمنية.

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