تباشير الربيع تظهر بين جبال الزيتة الشهيرة في تبوك

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مشاهد رائعة لجبال الزيتة، وثقها المصور الضوئي متعب العميري، الذي أظهر جماليات الزيتة التي يقصدها دائمًا هواة الرِّحْلات ملاحقو السحب، ورصد تباشير الربيع بين جبال الزيتة الشهيرة في تبوك.
وقال العميري للعربية، أنه استطاع أن يجمع عدة صور ومشاهد لجبال الزيتة، ما بين تنوع في اللقطات للأمطار والثلوج والعواصف والرعود، وكذلك الأجواء الصافية خلال فصل الصيف.
وأضاف في حديثه: “صورت موقع قريب من جبال الزيتة ويدعى النجيلة، وهو اسم على مسمى في الخضرة الطاغية التي ملأت المكان بالنجيلة وتأثر المكان وجماله بهطول الأمطار”.
وترتفع جبال الزيتة ما بين 500 إلى 1000 متر فوق سطح البحر، وبها ممرات وكهوف ذات طبيعة خلابة، إضافة إلى تشكيلات صخرية ساحرة، يقصدها المتنزهون وَسَط الجبال.