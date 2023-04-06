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توقعات بنمو 3% في 2023

تباطؤ النمو يفاقم مخاطر الجوع والفقر في العالم

الخميس ٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٩ مساءً
تباطؤ النمو يفاقم مخاطر الجوع والفقر في العالم
المواطن - فريق التحرير

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حذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، اليوم الخميس، من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي الذي من شأنه أن يزيد من مخاطر الجوع والفقر في العالم.

وأوضحت كريستالينا غورغييفا أن الاقتصاد العالمي من المتوقع أن ينمو في 2023 بأقل من 3%، في انخفاض مقارنة مع 3.4% العام الماضي، ما من شأنه أن يزيد مخاطر الجوع والفقر في العالم، بحسب ما ذكرت وكالة “الأسوشيتدبرس”.

لمدة 5 سنوات

وتوقعت غورغييفا، أن يظل النمو عند حوالي 3% على مدار السنوات الخمس المقبلة، واصفة إياه بأنه “أدنى توقعاتنا للنمو متوسط الأجل منذ العام 1990”.

ضربة قاسية

وأضافت غورغييفا أن تباطؤ النمو سيكون بمثابة ضربة قاسية تجعل من الصعب على الدول منخفضة الدخل مجرد اللحاق بالركب، محذرة من احتمال زيادة معدلات الفقر والجوع، وهو منعطف خطير بدأته أزمة كورونا.

وتأتي تعليقات غورغييفا قبل اجتماعات الربيع المرتقبة لصندوق النقد الدولي ومؤسسة الإقراض الشقيقة البنك الدولي في واشنطن.

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