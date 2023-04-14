كشف الباحث في الطقس والمناخ د. عبدالله المسند، تباين طول ليلة القدر خلال العشر الأواخر من رمضان 1444هـ، وفقًا لموقع المدينة الفلكي.

وقال المسند في تغريدة عبر تويتر: يعيش نصف الكرة الشمالي في رمضان لعام 1444 في فصل الربيع، في حين النصف الجنوبي يوافق فصل الخريف، وعليه: كلما اتجهنا شمال الكرة الأرضية طال النهار ومن ثم طالت مدة الصيام، وقصُرت ساعات ليلة القدر، حتى نصل إلى نهار طوله 24 ساعة شمالي جرينلاند.

وأضاف: وكلما اتجهنا جنوب الكرة الأرضية قصر النهار فقصرت مدة الصيام، وطالت ساعات ليلة القدر.

ليلة القدر

اتفق جمهور العلماء على فضل ليلة القدر، وأنها ليلة من ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان، إلا أن العلماء اختلفوا في تحديد أي ليلة من ليالي العشر الأواخر، والأرجح أنها في الليالي الوتر من العشر الأواخر.

فضل ليلة القدر

وفضل ليلة القدر عظيم لمن أحياها، وهي ليلة عامة لجميع المسلمين، وإحياؤها يكون بالصلاة، والقرآن، والذكر، والاستغفار، والدعاء من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وصلاة التراويح في رمضان إحياء لها.

ليالي العشر الأواخر

تعد ليالي العشر الأواخر من رمضان من رحمات وبركات الله للأمة الإسلامية، حيث يحتفي بها أغلب المسلمين فمن خلالها تهفو الأرواح نحو بيوت الله معلنة التخلي عن الدنيا وزينتها، لتبدأ أيام الاعتكاف والدعاء متفرغين لعبادة الله وحده، وهو ما استعدت له رئاسة شؤون الحرمين من تجهيزات أمنية ومصليات وخدمات لتوفير الراحة للمعتكفين الذين يجدون في لياليها بالمملكة أمتع الأوقات؛ نظرًا لما توفره من خدمات متميزة.

جهوزية الحرمين

كانت المملكة قد أعلنت عن جاهزيةَ الرئاسة العامة لشؤون المسجدين الحرام والنبوي، للخطة المُعدة للعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، حيث أكدت رئاسة شؤون الحرمين، استنفارها جميعَ الموارد البشرية والمعدات التشغيلية؛ للتيسير على قاصدي المسجد الحرام لأداء اَلنُّسُك والصلوات بكل سكينة واطمئنان، مبينة أن عدد المصلين والمعتمرين وصل إلى أكثر من (950) ألف مصلٍّ ومعتمرٍ يوميًّا من بداية رمضان.

وتعد عبادات الليالي الوترية من العبادات الخاصة التي لا تتكرر إلا مرة واحدة في السنة، وعلى قدر تفردها؛ يتحصل المسلم منها زادًا فريدًا، لكن بعض المسلمين لا يعتكفون في المساجد بسبب مشاغل الحياة وتكاليفها ومسؤوليتها، فيكتفي غالب المسلمين بصلاة التراويح بعد صلاة العشاء جماعة، ثم يجتمعون بعد منتصف الليل لصلاة التهجد.