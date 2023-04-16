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وسط دعم لا محدود من القيادة

تبرعات إحسان تتجاوز 581 مليون ريال حتى الآن

الأحد ١٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٠ مساءً
تبرعات إحسان تتجاوز 581 مليون ريال حتى الآن
المواطن - فريق التحرير

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تجاوزت التبرعات في الحملة الوطنية للعمل الخيري “إحسان” 582 مليون ريال حتى الآن، حسبما نقلت قناة “الإخبارية”.

وتواصل منصة إحسان استقبال تبرعات الأفراد والشركات والمانحين خلال ما تبقى من أيام في شهر رمضان الفضيل، من خلال تطبيق المنصة وموقعها الإلكتروني ومركز اتصال المحسنين.

دعم من القيادة

وتحظى منصة إحسان منذ إنشائها بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة، التي طالما كانت سباقة إلى عمل الخير وتسخير كافة السبل لتمكينه والنهوض به مما يحفز أهالي الخير المحسنين على انتهاج نهجها.

وتتمتع المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان” بالجاهزية الدائمة لتحفيز المحسنين؛ وخصوصًا في ذروة الإقبال المجتمعي على فرص التبرع في مواسم الخير، وخاصة شهر رمضان المبارك الذي تشهد فيه المنصة نشاطًا على مدار الساعة.

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