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تكفل أكثر من 100 يتيم يوميًّا وتغطي حالات في السجون

تبرعات الحملة الوطنية للعمل الخيري تتجاوز 150 مليون ريال

الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٧ مساءً
تبرعات الحملة الوطنية للعمل الخيري تتجاوز 150 مليون ريال
المواطن - فريق التحرير

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تجاوزت تبرعات الحملة الوطنية للعمل الخيري 150 مليون ريال، بعد إطلاقها، حسبما ذكرت قناة الإخبارية، اليوم الاثنين.

الدعم السخي

جاء ذلك بعد الدعم السخي من القيادة حيث، تبرع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمبلغ 40 مليون ريال، كما تبرع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمبلغ 30 مليون ريال للحملة الوطنية للعمل الخيري.

العام الثالث

وانطلقت مساء اليوم الحملة الوطنية للعمل الخيري في عامها الثالث، لتبدأ مسيرة الإحسان في شهر الخير رمضان.

وتأتي صدور الموافقة الملكية الكريمة على إطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري للعام الثالث على التوالي، امتدادًا للدعم المستمر الذي توليه القيادة الرشيدة لكل ما يعزز قيم الخير والعطاء في شهر الإحسان والعطاء، حيث استُهلّت الحملة الأولى والثانية في رمضان المنصرم بتبرع سخي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مما ساهم في تحفيز مختلف شرائح المجتمع من أفراد ومانحين وجهات من القطاعين الخاص وغير الربحي على تقديم تبرّعاتهم عبر منصّة إحسان للعمل الخيري.

تكفل 100 يتيم يوميًّا

وفي وقت سابق، قال الحسيني، عبر استضافته على قناة العربية السعودية: إن المنصة تسمح للمتبرعين، الاطلاع على رحلة تبرعاتهم ووصولها للمستفيدين.

وأوضح الرئيس التنفيذي، أن التبرع يوميًّا يكون من خلال أفراد يتبرعون بريال وريالين وعشرة ريالات، تكفل أكثر من 100 يتيم وتغطي حالات في السجون وإيقاف الخدمات وغيرها من المشروعات التنموية.

وقال: إن المنصة أقامت حفل تكريم المحسنين الشهر الماضي، وتم عرض مستشفى بجوار المسجد النبوي بالمدينة، بقيمة 80 مليون ريال، فأقبل المتبرعون بشكل سريع وخلال نصف ساعة تم تغطية المشروع، كما تم إطلاق خدمة العناية بالمساجد والعناية بكبار المحسنين وآثار هذه التبرعات.

طوال رمضان

وأكد على أن النسخة الثالثة من الحملة الوطنية من العمل الخيري ممتدة حتى نهاية شهر رمضان المبارك، وفق ما ذكره في قناة العربية.

كما أشار إلى أن النسخة الأولى من الحملة حققت أكثر من 700 مليون ريال، والنسخة الثانية حققت 800 مليون ريال، وأنه متوقع ارتفاع هذه الأرقام في النسخة الثالثة.

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