تبرعات الحملة الوطنية للعمل الخيري تتجاوز 400 مليون ريال

تجاوزت تبرعات الحملة الوطنية للعمل الخيري، اليوم الثلاثاء، 400 مليون ريال، بعد ساعات من إطلاقها، حسبما ذكرت قناة الإخبارية.

ودشّن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أمس الحملة الوطنية للعمل الخيري التي تُقام للعام الثالث على التوالي؛ بتبرعين سخيين؛ حيث قدم خادم الحرمين الشريفين تبرعًا بمبلغ 40 مليون ريال، فيما قدّم ولي العهد تبرعًا بمبلغ 30 مليون ريال.