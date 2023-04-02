تبرعات حملة اكتتاب جود الإسكان تتجاوز 902 مليون ريال

أعلنت منصة حملة اكتتاب “جود الإسكان” الخيرية، أن تبرعات الحملة تجاوزت 902 مليون ريال حتى الآن.

وحسب قناة “الإخبارية”، تبرعت الشركة الوطنية للإسكان بـ 100 مليون ريال لحملة اكتتاب “جود الإسكان”، وتبرعت مؤسسة عبد القادر المهيدب لخدمة المجتمع بـ 30 مليون ريال فيما تبرع بنك “البلاد” بـ 10 ملايين ريال.

رعايات نوعية

ودشنت الحملة أعمالها برعاياتٍ نوعية وشراكاتٍ فاعلة من القطاعين العام والخاص، تمثلت في الهيئة العامة للأوقاف، ومصرف الراجحي، ومجموعة stc، والشركة الوطنية للإسكان، ومجموعة عجلان وإخوانه، وشركة خزام العقارية، وسمو القابضة، وقناة العربية، وقناة الإخبارية، وشاشة mbc والعربية للإعلانات.

وجاءت حملة اكتتاب جود الإسكان الخيري امتدادًا للنموذج المبتكر الذي تنتهجه منصة جود الإسكان لتوفير المساكن للأسر شديدة الحاجة، ورفع مساهمة القطاع غير الربحي في تحقيق المستهدفات الوطنية، عبر ابتكار الحلول والمبادرات النوعية لحث المجتمع على العطاء وتقديم يد العون للأسر الأشد حاجة للدعم السكني، في مبادرةٍ طموحة جاءت هي الأضخم في تاريخ قطاع الإسكان الخيري.