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بنسبة تغطية 94%

تبرعات حملة اكتتاب جود الإسكان تتجاوز 945 مليون ريال

الثلاثاء ٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٧ صباحاً
تبرعات حملة اكتتاب جود الإسكان تتجاوز 945 مليون ريال
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت منصة حملة اكتتاب “جود الإسكان” الخيرية، أن تبرعات الحملة تجاوزت 945 مليون ريال حتى الآن.

وحسب ما ذكرته المنصة، وصلت تبرعات حملة اكتتاب “جود الإسكان” الخيرية 945.696.390 مليون ريال بنسبة تغطية 94% وذلك حتى اليوم الثاني عشر من رمضان لعام 1444 هـ.

رعايات نوعية

ودشنت الحملة أعمالها برعاياتٍ نوعية وشراكاتٍ فاعلة من القطاعين العام والخاص، تمثلت في الهيئة العامة للأوقاف، ومصرف الراجحي، ومجموعة stc، والشركة الوطنية للإسكان، ومجموعة عجلان وإخوانه، وشركة خزام العقارية، وسمو القابضة، وقناة العربية، وقناة الإخبارية، وشاشة mbc والعربية للإعلانات.

وجاءت حملة اكتتاب جود الإسكان الخيري امتدادًا للنموذج المبتكر الذي تنتهجه منصة جود الإسكان لتوفير المساكن للأسر شديدة الحاجة، ورفع مساهمة القطاع غير الربحي في تحقيق المستهدفات الوطنية، عبر ابتكار الحلول والمبادرات النوعية لحث المجتمع على العطاء وتقديم يد العون للأسر الأشد حاجة للدعم السكني، في مبادرةٍ طموحة جاءت هي الأضخم في تاريخ قطاع الإسكان الخيري.

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