تبرعات منصة إحسان تتجاوز 600 مليون ريال بردية كثيفة تغطي جنوب الحليفة بحائل الشيخ العيسى: التقارب بين المذاهب الإسلامية حول حصر المشتركات الأمن العام يحث على الصلاة بالمساجد القريبة لتخفيف الزحام بالمسجد الحرام حالة الطقس في الحرمين الشريفين ليلة الـ 27 من رمضان رئيس الوزراء البريطاني يواجه تحقيقًا بشأن فساد محتمل مشروع محمد بن سلمان يجدد مسجد الروساء بالمجمعة فرحة عارمة واستقبال بالورود بعد عودة الأسير يحيى حناني بائع خضار يتجول في أحياء الخرطوم تحت زخات الرصاص الرئيس الفلسطيني يصل إلى جدة
تجاوزت التبرعات في الحملة الوطنية للعمل الخيري “إحسان”، 600 مليون ريال حتى الآن، حسبما نقلت قناة “الإخبارية”.
وتواصل منصة إحسان استقبال تبرعات الأفراد والشركات والمانحين خلال ما تبقى من أيام في شهر رمضان الفضيل، من خلال تطبيق المنصة وموقعها الإلكتروني ومركز اتصال المحسنين.
وتحظى منصة إحسان منذ إنشائها بدعم لامحدود من القيادة الرشيدة، التي طالما كانت سباقة إلى عمل الخير وتسخير كافة السبل لتمكينه والنهوض به مما يحفز أهالي الخير المحسنين على انتهاج نهجها.
وتتمتع المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان” بالجاهزية الدائمة لتحفيز المحسنين؛ وخصوصًا في ذروة الإقبال المجتمعي على فرص التبرع في مواسم الخير، وخاصة شهر رمضان المبارك الذي تشهد فيه المنصة نشاطًا على مدار الساعة.