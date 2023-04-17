تبرعات منصة إحسان تتجاوز 600 مليون ريال

تجاوزت التبرعات في الحملة الوطنية للعمل الخيري “إحسان”، 600 مليون ريال حتى الآن، حسبما نقلت قناة “الإخبارية”.

وتواصل منصة إحسان استقبال تبرعات الأفراد والشركات والمانحين خلال ما تبقى من أيام في شهر رمضان الفضيل، من خلال تطبيق المنصة وموقعها الإلكتروني ومركز اتصال المحسنين.

دعم من القيادة

وتحظى منصة إحسان منذ إنشائها بدعم لامحدود من القيادة الرشيدة، التي طالما كانت سباقة إلى عمل الخير وتسخير كافة السبل لتمكينه والنهوض به مما يحفز أهالي الخير المحسنين على انتهاج نهجها.

وتتمتع المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان” بالجاهزية الدائمة لتحفيز المحسنين؛ وخصوصًا في ذروة الإقبال المجتمعي على فرص التبرع في مواسم الخير، وخاصة شهر رمضان المبارك الذي تشهد فيه المنصة نشاطًا على مدار الساعة.