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حصدت المبادرة ست شهادات من غينيس للأرقام القياسية

تتويج السعودي آل الشريف والإيراني يونس بجوائز عطر الكلام المليونية

الجمعة ٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٣ مساءً
تتويج السعودي آل الشريف والإيراني يونس بجوائز عطر الكلام المليونية
المواطن - فريق التحرير

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كرّم المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، في الحلقة الختامية لبرنامج عطر الكلام التي عُرضت اليوم، الفائزين العشرين بالجوائز المليونية، إذ فاز السعودي محمد آل الشريف بالمركز الأول في فئة الأذان بمبلغ مليوني ريال، والإيراني يونس شاهمرادي في فئة التلاوة بمبلغ 3 ملايين ريال.

6 شهادات من غينيس

وحصدت المسابقة التي اختتمت منافساتها اليوم 6 شهادات من موسوعة غينيس للأرقام القياسية، إذ سُجلت كأكبر مسابقة قرآن من حيث الدول المشاركة، كما صُنفت أكبر مسابقة أذان من حيث عدد الدول المشاركة، وحصدت رقمًا قياسيًا في عدد المشاركين ضمن تنافسات القرآن، كما سجلت رقمًا آخر كأكبر المسابقات استقطابًا للمشاركين في رفع الأذان، ورقمين قياسيين آخرين بصفتها صاحبة أكبر الجوائز في مسابقات القرآن، وأيضًا مسابقات الأذان.

فئة التلاوة

وشهدت الحلقة تكريم المستشار تركي آل الشيخ للفائزين بجوائز المسابقة من فئتي التلاوة والأذان، حيث تصدر المتسابق الإيراني يونس شاهمرادي الفائزين في التلاوة بحصوله على المركز الأول وجائزة بقيمة ثلاثة ملايين ريال، فيما تحصل المتسابق السعودي عبدالعزيز الفقيه على المركز الثاني وجائزة بقيمة مليوني ريال، كما تحصل المتسابق المغربي زكريا الزيرك على المركز الثالث وجائزة بقيمة مليون ريال، ومواطنه عبدالله الدغري على المركز الرابع وجائزة بقيمة 700 ألف ريال.

 

فئة الأذان

أما فئة الأذان فقد نال مركزها الأول المتسابق السعودي محمد آل الشريف بجائزة تبلغ مليوني ريال، فيما فاز بالمركز الثاني الإندونيسي ضياء الدين بن نزار الدين، وتحصل على مبلغ مليون ريال، كما تحصل الفائز الثالث رهيف الحاج على نصف مليون ريال، والفائز البريطاني إبراهيم أسد على 300 ألف ريال.

 

وكانت الحلقة التي خُصصت لتتويج الفائزين في مسابقة عطر الكلام هذا العام قد افتتحت بتلاوة آيات قرآنية من قبل الفائز بالنسخة الأولى للمسابقة القارئ المغربي يونس غربي، وأذان من التركي محسن كارا، الفائز الأول في فئة الأذان للعام الماضي.

وتُعد مسابقة القرآن والأذان التي تأتي هذا العام بشراكة استراتيجية مع رابطة العالم الإسلامي، واحدة من المبادرات العالمية للهيئة العامة للترفيه، حيث أتاحت المشاركة لجميع المسلمين من مختلف دول العالم عبر خطوات يسيرة، تسهل المشاركة للراغبين في الالتحاق بتصفيات المسابقة من أي مكان.

تصفيات المسابقة

وكانت أولى تصفيات المسابقة هذا العام قد بدأت في يناير الماضي، وشارك فيها أكثر من 50 ألف متسابق، من 165 دولة، قبل الوصول إلى التصفيات النهائية التي تنافس فيها 50 متسابقًا بفرعي التلاوة والأذان عبر برنامج “عطر الكلام” الذي تم نقله عبر شاشة mbc، ومنصة شاهد الرقمية.

وتُعد المسابقة إحدى أهم المبادرات التي تنفذها الهيئة العامة للترفيه خلال شهر رمضان، بما تقدمه من محتوى يتناسب مع روحانية الشهر، فضلًا عن معاييرها وأحكامها التي تعزز التنافسية، عبر مراحل وتصفيات تضمن وصول الموهوبين والمميزين إلى المراحل النهائية، كما يُعد برنامج “عطر الكلام” الذي يبث تنافسات المسابقة أحد أشهر البرامج الرمضانية التي تحظى بمتابعة كبيرة في العالم الإسلامي وعدد من أقطار العالم.

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