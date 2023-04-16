تجدد إطلاق النار في السودان والحرب النفسية تشتعل

دخلت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالعاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى يومها الثاني، وسط تبادل الطرفين الإعلانات بالسيطرة على مواقع في السودان.

ودوى إطلاق نار كثيف في محيط مقر القيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم، فيما أعلن الجيش السوداني استيلاءه على جميع مقرات قوات الدعم السريع بأم درمان، ما أدى إلى انقطاع للماء والكهرباء في عدة مناطق بالخرطوم.

قلق دولي

وإثر ذلك، دعت الدول العربية والأجنبية، الأطراف المتحاربة في السودان إلى التهدئة وضبط النفس وخفض التصعيد والعمل على إنهاء هذه الأزمة بالحوار، وسط قلق دولي من هذا الصراع الدامي، الذي نتج عنه مقتل أكثر من 25 شخصًا وإصابة 183 آخرين، حسبما نقلت نقابة الأطباء بالسودان.

وناشدت لجنة أطباء السودان المواطنين السودانيين تجنب الخروج إلى الشوارع إلا للضرورة القصوى، وعدم الصعود إلى أسطح المنازل للمشاهدة أو التصوير، وتجنب الأماكن المكشوفة بصورة عامة، والجلوس داخل المنزل في غرف محمية من الجوانب والسقف، والابتعاد عن النوافذ، مؤكدة أن هناك عددًا كبيرًا من القتلى والمصابين من قبل المدنيين جارٍ حصرهم، وهنالك عدد كبير من الجرحى مازالوا محتجزين بسبب الاشتباكات، مناشدة جميع القوات ضرورة إيقاف الاشتباك فورًا وفتح مسار آمن للمصابين لتلقي الخدمات الصحية.

اجتماع للجامعة العربية

من جانبه، أعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، أنه تقرر عقد اجتماع عاجل لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين اليوم الأحد برئاسة مصر، لبحث تطورات الوضع في السودان.

وأوضح السفير زكي في تصريح له، أن عقد الاجتماع جاء بناء على طلب المملكة العربية السعودية ومصر.

خلو المجال الجوي

وأظهرت صورة خلو المجال الجوي السوداني من أي حركة جوية تجارية، عقب تعليق شركات الطيران المحلية والأجنبية لرحلاتها من وإلى الخرطوم، وتحويل الطيران العابر إلى مسارات بديلة، وفقًا لما نشرته عدد من وسائل الإعلام السودانية.

وكانت الخطوط السعودية أعلنت أمس السبت، أن طائرتها من طراز إيرباص (A330) بالرحلة رقم (SV458)، قد تعرضت لإطلاق نار في مطار الخرطوم الدولي أثناء تجهيزها لرحلة العودة وعلى متنها طاقم الطائرة والضيوف متجهة إلى الرياض ولحقت بها أضرار.

وأضافت أنه تم التأكد من وصول كافة أعضاء طاقم الطائرة إلى مقر السفارة بالسودان، فيما تمت إعادة الطائرات التي كانت في الجو وتعليق الرحلات من وإلى السودان حفاظًا على سلامة الضيوف وطاقم الطائرات.