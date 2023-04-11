تجدد الإضرابات في بريطانيا مرة أخرى

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بدأ الأطباء في بريطانيا، اليوم الثلاثاء، إضرابًا موسعًا لمدة أربعة أيام، وهو ما يهدد بتعطيل عمل الخدمة الوطنية للرعاية الصحية (NHS) بشكل جدي.
وذكرت القناة، أن المطلب الرئيسي للمضربين هو رفع الأجور بنسبة 35%، وفي المقابل، تصف الحكومة هذه المتطلبات بأنها باهظة للغاية، وفي الوقت نفسه، تعتقد NHS أن الإضراب قد يؤدي إلى إلغاء أكثر من 350 ألف موعد طبي وعملية جراحية في إنجلترا، وهو ما يزيد من تعقيد الوضع، خاصة أن هناك مناسبات دينية تطرق الأبواب في بريطانيا، ما يعني مزيدًا من حالات الإصابة المحتملة.
ومن جهة أخرى، فإن موسم العطلات هذا قد يؤدي إلى عدم تمكن العديد من العاملين الطبيين الذين جاءوا ليحلوا محل زملائهم المضربين خلال إضراب مماثل لمدة 72 ساعة في مارس الماضي، من إنقاذ الوضع هذه المرة.
ويشار إلى أن الإضراب السابق، أدى إلى إلغاء 175 ألف موعد طبي وعملية جراحية.
ووفقًا لقناة سكاي نيوز، فإنه من المتوقع أن يشارك في الفعالية التي نظمتها الجمعية الطبية البريطانية (BMA)، حوالي 47.6 ألف متدرب من الأطباء، وهذا يعادل أكثر من 40% من الطاقم الطبي في NHS.
من جانبه، حث مدير اتحاد الخدمات الصحية الوطنية ماثيو تايلور، البريطانيين على تجنب الأنشطة الخطرة في الأيام المقبلة حتى لا يقعوا في مشاكل بسبب عدم توفر القدر الكافي من الرعاية الصحية.