تجديد واجهة واتساب مع إضافة شريط تنقلي سفلي

كشف الخبير التقني وعضو الإعلام الرقمي بغرفة الرياض عبدالله السبيعي عن طرح تطبيق التراسل الفوري واتساب ميزة جديدة للمستخدمين.

شريط تنقل سفلي

وقال السبيعي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر: يعمل واتساب على واجهة مستخدم جديدة للتطبيق بشريط تنقل سفلي.

وتظهر لقطات الشاشة التي نشرها السبيعي أن الشريط السفلي يتكون من أربعة خيارات هي “الدردشات، والمجتمعات، والحالة، والمكالمات”، وهذا شبيه للشريط الموجود على iOS، مما يجعل التجربة متسقة لأولئك الذين ينتقلون من أندرويد إلى iOS والعكس.