تجزئة الأسهم تخلق فرصًا للشركات الراغبة في النمو

أكد الخبير الاقتصادي ومحلل الأسواق المالية عبدالإله القاسم، أن معظم الشركات التي قامت بتجزئة أسهمها شركات صغيرة، ناصحًا باقي الشركات بالسير على نهجها من أجل تعزيز سيولة السوق.

فيديو | محلل الأسواق المالية عبد الإله القاسم: معظم الشركات التي قامت بتجزئة أسهمها شركات صغيرة، ويجب على كبرى الشركات أن تحذوا حذوها من أجل تعزيز سيولة السوق#أوراق_تداول#الإخبارية pic.twitter.com/1phctrr7vg — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) April 27, 2023

وقال القاسم خلال لقائه مع قناة الإخبارية: يجب على كبرى الشركات أن تحذو حذوها؛ من أجل تعزيز سيولة السوق.

انتعاش المؤشر

واستطرد الخبير الاقتصادي: أنا شخصيًّا أتمنى من شركات المؤشر أو الشركات القوية أن تحذو حذو هذه الشركات الصغيرة؛ لكي تعزز الطلب على الأسهم وتعزز نمو السيولة، وبالتالي تساعد في ارتفاع وانتعاش المؤشر.

التوسع والنمو

وأوضح القاسم أن تجزئة الأسهم تخلق فرصًا للشركات الراغبة في التوسع والنمو، مضيفًا أن تجزئة القيمة الاسمية تزيد من احتمال ارتفاع القيمة السوقية للسهم لزيادة الطلب.