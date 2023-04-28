تجزئة الأسهم تخلق فرصًا للشركات الراغبة في النمو

ترتيب دوري روشن .. الاتحاد يواصل صدارته والعدالة أكبر المستفيدين بيان مشترك للآلية الثلاثية والدول الرباعية بشأن تمديد وقف إطلاق النار في السودان السودان على أعتاب كارثة بيولوجية انهيار قدرة أمريكا التنافسية في مجال التكنولوجيا حساب الشباب بعد الخسارة أمام الاتحاد : هكذا خسرنا في جدة طريقة الاعتراض على عدم الأهلية في الضمان الاجتماعي المطور تعادل مثير يحسم مباراة توتنهام ضد مان يونايتد فيديو يوثق سلاسة وسرعة إنهاء إجراءات الرعايا الهنديين في جدة حظر مصارعة الثيران للأقزام في إسبانيا طلال آل الشيخ: ضربة الجزاء الأولى لـ الاتحاد من وحي الخيال
أكد الخبير الاقتصادي ومحلل الأسواق المالية عبدالإله القاسم، أن معظم الشركات التي قامت بتجزئة أسهمها شركات صغيرة، ناصحًا باقي الشركات بالسير على نهجها من أجل تعزيز سيولة السوق.
فيديو | محلل الأسواق المالية عبد الإله القاسم: معظم الشركات التي قامت بتجزئة أسهمها شركات صغيرة، ويجب على كبرى الشركات أن تحذوا حذوها من أجل تعزيز سيولة السوق#أوراق_تداول#الإخبارية pic.twitter.com/1phctrr7vg
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) April 27, 2023
وقال القاسم خلال لقائه مع قناة الإخبارية: يجب على كبرى الشركات أن تحذو حذوها؛ من أجل تعزيز سيولة السوق.
واستطرد الخبير الاقتصادي: أنا شخصيًّا أتمنى من شركات المؤشر أو الشركات القوية أن تحذو حذو هذه الشركات الصغيرة؛ لكي تعزز الطلب على الأسهم وتعزز نمو السيولة، وبالتالي تساعد في ارتفاع وانتعاش المؤشر.
وأوضح القاسم أن تجزئة الأسهم تخلق فرصًا للشركات الراغبة في التوسع والنمو، مضيفًا أن تجزئة القيمة الاسمية تزيد من احتمال ارتفاع القيمة السوقية للسهم لزيادة الطلب.